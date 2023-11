Le Hezbollah met en garde contre une guerre régionale si les bombardements de Gaza se poursuivent

Par Orla Guérin

BBC News, Beyrouth

Il ya 1 heure

Légende, Le chef adjoint du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a déclaré à la BBC que le danger d’un conflit régional est réel alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit.

Le commandant en second du Hezbollah – la puissante milice soutenue par l’Iran au Liban – a déclaré que le meurtre de civils par Israël à Gaza risquait de provoquer une guerre plus large au Moyen-Orient.

Cheikh Naim Qassem a déclaré à la BBC que « des développements très graves et très dangereux pourraient survenir dans la région, et que personne ne serait en mesure d’en arrêter les répercussions ».

Le chef adjoint du Hezbollah s’exprimait dans une interview à Beyrouth, alors que le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza a déclaré que plus de 10 000 personnes y avaient été tuées.

L’assaut israélien fait suite aux attaques du Hamas du 7 octobre qui ont tué 1 400 personnes, dont 1 000 civils.

“Le danger est réel”, a-t-il déclaré, “parce qu’Israël augmente ses agressions contre les civils et tue davantage de femmes et d’enfants. Est-il possible que cela continue et s’accentue sans créer un réel danger pour la région ? Je ne pense pas.”

Il a insisté sur le fait que toute escalade serait liée aux actions d’Israël. “Chaque possibilité a une réponse”, a-t-il déclaré.

Le Hezbollah, « le Parti de Dieu », offre de nombreuses possibilités.

Le groupe islamiste chiite – classé comme organisation terroriste par le Royaume-Uni, les États-Unis et la Ligue arabe – constitue la plus grande force politique et militaire au Liban.

Jusqu’à présent, sa réponse à la guerre à Gaza a consisté à amplifier ses avertissements, mais à calibrer soigneusement ses actions.

Lorsqu’une frappe israélienne a tué dimanche une femme et trois enfants dans le sud du Liban, le Hezbollah a utilisé des roquettes Grad pour la première fois dans le conflit, tuant un civil israélien.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé que chaque mort de civil au Liban en entraînerait une autre de l’autre côté de la frontière. Mais surtout, il n’a pas menacé Israël d’une guerre totale.

Tout en insistant sur le fait que “toutes les options sont sur la table”, le groupe militant s’est limité à des attaques transfrontalières, frappant principalement des cibles militaires. Plus de 60 de ses combattants ont été tués, mais il dispose de nombreux autres partisans aguerris pour les remplacer. Un combattant enterré à Beyrouth cette semaine est le cinquième membre de sa famille à mourir pour le Hezbollah, depuis plusieurs générations.

Tout au long de notre entretien, le chef adjoint de l’organisation a tenté de présenter le Hezbollah comme une organisation défensive – bien qu’il soit déterminé à détruire Israël et qu’il ait déclenché une guerre avec Israël en 2006 en enlevant deux de ses soldats lors d’un raid transfrontalier.

Cheikh Qassem a affirmé qu’Israël “avait lancé l’agression contre Gaza d’une manière hideuse”.

Lorsque la BBC a souligné que c’était le Hamas qui avait attaqué Israël le 7 octobre, il a défendu ces attaques comme une réponse inévitable à l’occupation israélienne des terres palestiniennes.

Il a réitéré l’affirmation infondée selon laquelle les forces israéliennes, et non le Hamas, avaient tué de nombreux civils israéliens. Mais qu’en est-il des caméras casques – portées par les militants du Hamas eux-mêmes – qui les montrent en train de commettre une tuerie ?

Il a paré la question. “Pourquoi ne regardons-nous pas ce qu’Israël a fait à l’intérieur de Gaza”, a-t-il dit. “Ils tuent des civils et détruisent des maisons”.

En savoir plus sur la guerre Israël-Gaza

Il a qualifié les attaques du Hamas de « grand résultat pour la résistance palestinienne » et a nié qu’elles se soient retournées contre eux. Qu’en est-il des 10 000 Gazaouis qui ont été tués depuis ? “Les massacres commis par Israël mobilisent de plus en plus les Palestiniens pour qu’ils s’accrochent à leur terre”, a-t-il répondu.

Il a reconnu que l’Iran “soutient et finance” le Hezbollah, mais a affirmé que ce n’était pas lui qui donnait les ordres. Mais les experts affirment que c’est Téhéran qui prend les devants et qui décidera de s’engager ou non dans une guerre totale.

Et si les forces israéliennes doivent mener une guerre sur un deuxième front avec le Hezbollah, elles se retrouveront face à un ennemi doté de plus d’armes que la plupart des pays. Ce groupe militant place le Hamas dans l’ombre, avec environ 150 000 roquettes et missiles.

Il compte jusqu’à 60 000 combattants, dont des forces spéciales, des combattants réguliers et des réservistes, selon Nicholas Blanford, un consultant en défense et sécurité basé à Beyrouth, qui étudie le Hezbollah depuis des décennies.

En 2006, le groupe a combattu Israël jusqu’à l’impasse, mais le Liban a eu beaucoup plus de morts. Plus de 1 000 de ses habitants ont été tués, pour la plupart des civils, et des quartiers entiers ont été rasés dans les bastions du Hezbollah. Israël a perdu 121 soldats et 44 civils.

Depuis lors, le Liban est passé de crise en crise – avec l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020, l’effondrement de l’économie et la désintégration du système politique. Il n’est pas étonnant que peu de gens ici aient un appétit pour la guerre.

Beaucoup craignent que les attaques transfrontalières du Hezbollah n’entraînent ce pays dans une guerre qu’il ne peut se permettre. Cheikh Qassem ne s’excuse pas. “C’est le droit de tout Libanais d’avoir peur de la guerre”, a-t-il déclaré. “C’est normal. Personne n’aime la guerre. Dites à l’entité israélienne de mettre fin à l’agression, afin que les combats ne s’étendent pas.”

Il pourrait y avoir de nombreuses nuances d’escalade à venir – sans parler d’une guerre totale entre le Hezbollah et Israël. Mais si cela se produit, cela entraînera une dévastation partout, dit Blanford.

“Cela va faire ressembler ce qui se passe à Gaza à une promenade dans le parc”, a-t-il déclaré à la BBC.

« Israël sera confiné pendant toute la durée du conflit. La majeure partie de sa population devra rester dans des abris anti-bombes », a-t-il déclaré.

“Il n’y aurait pas de trafic aérien ni maritime. Les plus gros missiles guidés du Hezbollah pourraient atteindre des cibles militaires à travers le pays.”

Il a ajouté que la réponse d’Israël serait dévastatrice pour le Liban.

Pour l’instant, le Hezbollah, Israël et l’Iran se retiennent tous, de vieux ennemis évaluant les nouvelles réalités.

Cela ne veut pas dire qu’une guerre totale n’aura pas lieu – par erreur de calcul, voire par conception.