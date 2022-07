Le Hezbollah menace Israël d’une escalade des conflits frontaliers

Sayyed Hassan Narallah a déclaré dans un discours télévisé que le Liban devrait pouvoir extraire du pétrole et du gaz dans les eaux libanaises. Il a averti que l’envoi de drones non armés au-dessus du champ gazier de Karish en Méditerranée au début du mois était “un début modeste vers la direction que pourrait prendre la situation”.

Le 2 juillet, l’armée israélienne a déclaré avoir abattu trois drones avant que le Hezbollah ne publie une déclaration disant qu’ils n’étaient pas armés et qu’ils avaient été envoyés en mission de reconnaissance. “La mission a été accomplie et le message a été reçu”, indiquait alors un communiqué du Hezbollah.

Israël et le Hezbollah sont des ennemis acharnés qui ont mené une guerre d’un mois à l’été 2006. Israël considère le groupe libanais soutenu par l’Iran comme sa menace immédiate la plus sérieuse, estimant qu’il possède quelque 150 000 roquettes et missiles visant Israël.