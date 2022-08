Le Hezbollah menace de “couper” la main d’Israël s’il tente d’exploiter le gaz offshore contesté

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le chef du Hezbollah au Liban a lancé un avertissement à Israël concernant sa tentative d’exploiter les réserves de gaz offshore dans les eaux contestées entre les deux pays, compliquant davantage les tentatives américaines de médiation du différend.

“La main qui s’emparera de l’une ou l’autre de ces richesses sera coupée”, a déclaré Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah au Liban, lors d’une allocution télévisée à Beyrouth mardi, selon Radio France Internationale (RFI).

L’avertissement intervient alors que les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour résoudre le différend frontalier maritime entre Israël et le Liban, deux pays qui sont officiellement en état de guerre depuis plus de 70 ans. Les deux pays revendiquent un tronçon de plus de 300 milles carrés de la mer Méditerranée faisant l’objet de négociations en cours. Le Liban soutient que le champ gazier de Karish, selon Israël, fait partie de ses eaux internationalement reconnues.

Les tensions entre les deux pays ont éclaté au cours de l’été, Israël rapportant qu’il avait abattu trois drones lancés par le Hezbollah qui se seraient dirigés vers les champs gaziers de Karish. Plus tard en juillet, le Hezbollah a publié une vidéo montrant la surveillance de navires affrétés par Israël, l’un à destination de la même région.

Les négociations sur la région contestée, qui ont repris en 2020 après avoir stagné pendant la guerre de 2006 entre les deux pays, ont repris alors que le Liban cherche à sortir de l’une des pires crises économiques de son histoire. Le pays considère l’accès aux réserves de gaz offshore comme la clé de sa reprise, les commentaires de Nasrallah venant alors que le Liban attend une réponse d’Israël à une offre de résolution du différend qui a été soumise au médiateur américain Amos Hochstein le mois dernier.

Lors de son allocution, Nasrallah a déclaré aux téléspectateurs que “nous attendons une réponse aux demandes de l’État libanais, et nous répondrons en conséquence, mais je vous le dis… nous devons être prêts et préparés à toutes les possibilités”

Il a précisé que le Hezbollah était prêt à intensifier le conflit si Israël ignorait les demandes libanaises.

“Nous irons jusqu’au bout, donc personne ne devrait nous juger”, a déclaré Nasrallah.