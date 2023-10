Le Hezbollah libanais réfléchit aux deux appels : faciliter les attaques ou intensifier les attaques

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

BEYROUTH — Les premiers signes indiquant que la guerre à Gaza pourrait s’étendre plus profondément au Liban sont arrivés discrètement dans la capitale, Beyrouth. Une semaine après que les militants du Hamas ont organisé leur attaque meurtrière en Israël, une banderole est apparue dans le centre de Beyrouth : « Rien ne contrecarre l’oppression, sauf le sang ». Le message provenait d’une faction armée alliée au Hezbollah, la milice soutenue par l’Iran qui exerce également un pouvoir politique important au Liban. Avant même que la bannière ne soit déployée, des bombardements avaient lieu quotidiennement entre Israël et des groupes armés au Liban, dont le Hezbollah et une aile du Hamas.

Jusqu’à présent, les incendies transfrontaliers se limitent à la région frontalière. Pourtant, à Beyrouth et dans d’autres régions du Liban, la distance physique avec le conflit n’a pas d’importance. Dans un pays qui peut le moins se permettre davantage de perturbations, on craint que les événements n’entraînent le Liban dans un conflit plus large.

Au cours des quatre dernières années, le Liban est passé d’une crise à l’autre. La chute libre de l’économie a éviscéré les moyens de subsistance et poussé l’inflation à 350 pour cent sur les prix des denrées alimentaires au début de cette année. Les querelles sectaires et politiques ont laissé le Liban pratiquement sans gouvernail, faute d’institutions et de services publics fiables. Le Hezbollah et ses alliés contrôlent le Parlement.

Après la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, les avertissements d’Israël ont été sévères : la prochaine guerre pourrait être encore plus dévastatrice pour le Liban.

“Tous les pays occidentaux nous parlent, envoient leurs ambassadeurs, disant que le Hezbollah ne doit pas entrer en guerre”, a déclaré un haut responsable libanais, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité des discussions.

Le message du Liban, a-t-il dit, est que les États-Unis doivent faire pression sur Israël contre une invasion terrestre majeure à Gaza – ce qui pourrait pousser le Hezbollah à intensifier ses affrontements avec Israël. Samedi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que l’armée était « passée à une nouvelle phase de la guerre » après avoir étendu son offensive terrestre.

« Ce que nous disons [Hezbollah], en tant que gouvernement, c’est : « Nous ne pouvons pas accepter une guerre ». Et la réponse est : « Nous vous comprenons. Mais nous ne pouvons pas non plus accepter la chute du Hamas.’»

Les États-Unis exhortent Israël à mener des attaques chirurgicales au sol plutôt qu’une offensive majeure

La vie au Liban s’est lentement arrêtée. Les restaurants se sont vidés, tout comme les hôtels et les bars. Les clubs ont annulé des événements par solidarité avec les Gazaouis. Les mêmes Libanais qui ont célébré l’incursion du Hamas ont également critiqué l’implication du Hezbollah, craignant de voir se répéter dans leur propre pays les images de destruction venues de Gaza. Une pétition contre l’implication du Liban a été signée par près de 8 000 personnes.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est resté silencieux depuis le déchaînement du Hamas en Israël le 7 octobre. Dans les coulisses, la pression exercée par les responsables libanais d’autres partis s’est intensifiée. au groupe de s’abstenir de s’engager dans un combat total avec Israël.

Lors de la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël, l’opinion publique a largement soutenu le Hezbollah. “Maintenant, ce n’est pas le moment”, a ajouté le responsable libanais. Après la guerre de 34 jours en 2006, l’argent des États du Golfe Persique a afflué vers le Liban pour la reconstruction. Aujourd’hui, a déclaré le responsable, les États arabes riches « ont cessé de donner de l’argent ».

Une explosion meurtrière dans le port de Beyrouth en 2020 – déclenchée par le stockage de nitrate d’ammonium hautement volatil – a tué plus de 200 personnes. Ensuite, la pandémie a fait des ravages dans l’ensemble du secteur du tourisme et des services du pays. Un exode massif s’en est suivi, avec des jeunes diplômés, des professionnels de la santé, des créateurs de mode et d’autres partant pour la sécurité d’autres pays du Golfe, d’Europe et d’ailleurs.

Ceux qui sont restés mènent un combat quotidien pour joindre les deux bouts. Pays auparavant synonyme de luxe et d’excès, le Liban est cette année en tête de la liste des pays avec le taux d’inflation nominal des prix alimentaires le plus élevé, selon la Banque mondiale.

Les Libanais dépendent souvent des réseaux communautaires en cas de besoin. Mais même ces options ont disparu en raison de l’étranglement économique.

Depuis 2006, Israël a juré à plusieurs reprises que la réponse serait catastrophique si le Hezbollah s’engageait dans une nouvelle guerre. Le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, a réitéré cet avertissement le 14 octobre, affirmant que l’intensification des activités du Hezbollah conduirait à la « destruction » du Liban.

Musa Abu Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré à un média panarabe canal Orientez le 16 octobre que « malheureusement, il n’y a pas de coordination » avec le Hezbollah. Marzouq a appelé le Hezbollah à intensifier ses attaques. « Nous nous attendions à un engagement avec [Oct. 7] être beaucoup plus élevé que ce qui se passe actuellement », a-t-il déclaré, « et nous les appelons à une participation accrue ».

Plus les jours passent sans commentaire public de la part de Nasrallah du Hezbollah, plus son silence devient notable, suscitant la colère même de ses partisans qui soutiennent ses appels à une « résistance » inébranlable à Israël. Le 21 octobre, le chef adjoint du parti, Naim Qassem, a déclaré que son parti était au courant des appels à ne pas « participer de manière plus large à l’opération de résistance ».

« Ils veulent que la réponse soit : ‘Nous n’avons rien à voir avec cela’ », a-t-il déclaré dans un discours qu’il a prononcé lors des funérailles d’un membre du Hezbollah, faisant référence au soutien à Gaza et au Hamas. “Mais nous leur disons toujours que nous sommes impliqués et que nous faisons partie de cette bataille.”

Si des événements nécessitent une plus grande implication de la part du groupe, a-t-il poursuivi, « nous le ferons ».

Le Hezbollah a adopté « une escalade étape par étape avec les forces israéliennes », a déclaré Mohanad Hage Ali, chercheur au Carnegie Middle East Center basé à Beyrouth. « Aujourd’hui, les règles d’engagement s’inscrivent dans une zone géographique confinée. » Mais il s’attend à ce que le Hezbollah étende ses attaques si les forces terrestres israéliennes pénètrent en grand nombre à Gaza.

Le groupe « a clairement considéré ce conflit comme un conflit existentiel », a-t-il déclaré. « Compte tenu de ce point de vue, leur seule voie à suivre est une escalade progressive pour tenter d’éviter un conflit plus large. »

Au cours des dernières semaines, le Hezbollah a diffusé des vidéos montrant prétendument ses tireurs d’élite frappant des caméras de surveillance et des roquettes faisant exploser des positions militaires en Israël. Au moins 51 personnes ont été tuées par les frappes israéliennes au Liban, dont 47 combattants du Hezbollah, selon les déclarations du groupe. L’armée israélienne a déclaré qu’au moins cinq Israéliens avaient été tués dans le nord, dont trois soldats lors d’une fusillade avec un homme armé du Hezbollah qui s’était infiltré de l’autre côté de la frontière.

Un responsable occidental a déclaré au Washington Post que des contacts ont été établis avec des responsables libanais et le Hezbollah, leur demandant de « s’abstenir de toute forme d’escalade depuis la frontière et, de manière générale, de tenir le Liban à l’écart du conflit en cours à Gaza ».

Le Liban et sa population « ne pouvaient pas se permettre un nouveau conflit dans un contexte d’effondrement de l’État et de situation économique désastreuse », a déclaré le responsable, qui a requis l’anonymat en raison de la nature sensible des pourparlers.

En 2006, des membres du Hezbollah ont mené un raid en Israël et enlevé deux soldats. Israël a rapidement frappé l’aéroport de Beyrouth, assiégé ses ports maritimes et déclaré l’espace aérien fermé.

Plus de 50 000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie, où le gouvernement a ouvert des écoles pour accueillir les réfugiés et où les villageois ont ouvert leurs maisons comme abri temporaire. Alors que les bombardements s’intensifiaient dans le sud et à Beyrouth, d’autres personnes se sont dirigées vers le nord du pays, tenant compte des avertissements israéliens de se diriger vers le nord.

Aujourd’hui, la Syrie, déchirée par la guerre, ne peut pas se permettre d’accueillir des réfugiés. Il n’y a aucune garantie non plus que la sécurité puisse être trouvée en Syrie, un site fréquent pour les frappes israéliennes. Des factions à l’intérieur de la Syrie ont également lancé, ces dernières semaines, des roquettes sur Israël. En réponse, Israël a frappé les deux principaux aéroports du pays, Damas et Alep, les mettant chacun hors service à deux reprises.

Au Liban, près de 20 000 personnes ont déjà été déplacées du sud du pays, des milliers d’entre elles dormant dans des écoles préparées à la hâte pour les accueillir.