BEYROUTH (AP) – Le Hezbollah libanais poursuit le frère séparé du Premier ministre désigné du pays, Saad Hariri, après avoir accusé le groupe militant d’être responsable de l’explosion massive du port de Beyrouth plus tôt cette année, a rapporté mercredi une chaîne de télévision.

La chaîne de télévision Al-Manar du Hezbollah n’a pas donné plus de détails sur la plainte déposée contre Bahaa Hariri, le fils de feu le Premier ministre Rafik Hariri et frère séparé de Saad Hariri.

Cette décision est intervenue une semaine après que le Hezbollah ait déclaré qu’il poursuivait l’ancien législateur chrétien Fares Souaid et le site Web du parti de droite des Forces libanaises pour avoir accusé le Hezbollah d’être responsable de l’explosion du 4 août qui a tué plus de 200 personnes et en a blessé des milliers.

Le législateur du Hezbollah Ibrahim Mussawi, qui a porté plainte contre Souaid et le site Internet, a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’il prévoyait également de porter plainte contre Bahaa Hariri, un critique sévère du Hezbollah qui vit en exil.

L’explosion massive d’août a été causée par près de 3 000 tonnes de nitrates d’ammonium, un engrais mal stocké dans un entrepôt portuaire pendant six ans.

Depuis l’explosion, certains opposants au Hezbollah et d’autres ont accusé le Hezbollah de stocker des produits chimiques explosifs dans le port. Après la fin de la guerre civile au Liban de 1975 à 1990, le Hezbollah était le seul groupe autorisé à conserver ses armes alors qu’il combattait les forces israéliennes qui occupaient des parties du sud du Liban.

Cependant, le Hezbollah a rejeté l’accusation et aucune preuve n’a émergé pour lier le groupe aux explosifs chimiques.

Une enquête doit encore fournir une explication de ce qui s’est passé – ou tenir un haut fonctionnaire pour responsable. Les familles des victimes ont demandé une enquête internationale, dans un pays où les attaques violentes et les assassinats sont rarement traduits en justice.

Les autorités portuaires libanaises, les agences de sécurité et les dirigeants politiques étaient tous au courant des produits chimiques explosifs stockés dans le port, ont montré des documents. Le port est l’une des installations du pays où une corruption endémique a été signalée.