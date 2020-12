BEYROUTH (AP) – Le Hezbollah libanais a déclaré vendredi qu’il poursuivait en justice un ancien législateur chrétien et un site Web affilié à un parti politique chrétien pour diffamation, après avoir accusé le groupe militant chiite d’être responsable de l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth cet été.

Le représentant légal du Hezbollah, Ibrahim Mussawi, a déclaré que les accusations, portées par Fares Souaid et le site Web du parti de droite des Forces libanaises, étaient trompeuses.

Mussawi, également député du Hezbollah, a déclaré lors d’une conférence de presse devant le tribunal que blâmer le groupe menace de perturber la paix sociale au Liban, à un moment où les États-Unis exercent une pression maximale sur son parti et ses alliés. Washington considère le Hezbollah comme un groupe terroriste et a intensifié les sanctions contre lui et ses alliés politiques au Liban.

L’explosion massive du 4 août a été causée par près de 3000 tonnes de nitrates d’ammonium, un engrais qui n’a pas été correctement stocké dans un entrepôt portuaire pendant six ans. L’explosion a fait plus de 200 morts et plus de 6 000 blessés, et a gravement endommagé plusieurs quartiers de Beyrouth.

Certains opposants politiques et civils du Hezbollah ont depuis blâmé le groupe pour avoir stocké les produits chimiques explosifs dans le port. Le Hezbollah est le seul groupe à avoir conservé ses armes après la fin de la guerre civile au Liban en 1990 et on pense avoir des munitions entreposées dans certaines parties du pays.

La plainte a été rejetée par le chef du Hezbollah. Aucune preuve n’a émergé pour lier le groupe aux produits chimiques explosifs.

Mais quatre mois après l’explosion, une enquête n’a pas encore fourni d’explication sur ce qui s’est passé – ni tenu aucun haut responsable pour responsable. Les familles des victimes ont demandé une enquête internationale, dans un pays où les attaques violentes et les assassinats sont rarement traduits en justice.

Les autorités portuaires libanaises, les agences de sécurité et les dirigeants politiques étaient tous au courant des produits chimiques explosifs stockés dans le port, ont montré des documents. Le port est l’une des installations du pays où une corruption endémique a été signalée.

« Lorsque la principale préoccupation de l’administration américaine et le pain quotidien est de s’en prendre au Hezbollah et d’essayer de faire pression sur les gouvernements pour qu’il le place sur la liste du terrorisme … vous comprendrez qu’il existe des outils à l’intérieur et à l’extérieur qui aident à cela », a déclaré Mussawi.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de Souaid ou du parti des Forces libanaises.

Mussawi a déclaré qu’il prévoyait également de porter plainte contre Bahaa Hariri, le fils de feu le Premier ministre Rafik Hariri, qui vit en exil. Il est également le frère séparé du Premier ministre désigné Saad Hariri.