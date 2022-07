Le Hezbollah lance un avertissement à Israël

Le groupe militant a mis en garde les dirigeants israéliens contre le “jeu avec le temps” dans leur différend territorial offshore avec le Liban

Le groupe militant libanais du Hezbollah a publié une vidéo suggérant que l’industrie du gaz naturel offshore d’Israël sera attaquée à moins que l’État juif ne résolve un différend frontalier maritime avec Beyrouth.

Le groupe a publié dimanche une vidéo montrant des images de drones de navires et de plates-formes de production impliquées dans l’exploitation des énormes gisements de gaz offshore d’Israël. La vidéo a également montré les coordonnées de chaque emplacement présenté. Cela a commencé par les mots d’un récent discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avertissant que “jouer avec le temps ne sert à rien” dans le conflit territorial.

Selon la vidéo, les images ont été tournées le samedi et le 9 juin. Les images auraient été capturées à Karish, un champ dans des eaux contestées où la société en amont Energean, basée à Londres, prévoit de commencer à pomper du gaz dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement israélien plus tard ce mois-ci. an.

Séquence vidéo publiée aujourd’hui 31 juillet 2022 par la Résistance islamique #Hezbollah médias militaires au Liban. Les images proviennent des drones envoyés le 9 juin par la résistance à #Karish gisement de gaz offshore dans les eaux internationales libanaises où Israël se prépare à voler du gaz libanais https://t.co/o8qHJ3kQvW https://t.co/ALWEhzxgHw pic.twitter.com/xZxrbVhPZU — Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) 31 juillet 2022

Le différend territorial s’est aggravé après l’arrivée du navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) d’Energean à Karish en juin. Le champ est situé à environ 90 km à l’ouest de Haïfa, près des grands développements gaziers israéliens Leviathan et Tamar, et on estime qu’il contient plus de 1,8 billion de pieds cubes de carburant.

Le président libanais Michel Aoun a averti à l’époque que toute tentative d’exploiter les gisements de gaz dans la zone contestée sans d’abord résoudre le différend serait considérée comme une “une provocation et une action agressive.” Jérusalem-Ouest a insisté sur le fait que le bloc Karish est entièrement situé dans la zone économique exclusive d’Israël, telle que reconnue par les Nations Unies, et n’est pas soumis au différend maritime entre les pays.

Les États-Unis arbitrent les négociations entre le Liban et Israël. En fait, la vidéo du Hezbollah a été publiée quelques heures avant que l’envoyé américain Amos Hochstein ne rencontre les dirigeants libanais à Beyrouth. “Parvenir à une résolution est à la fois nécessaire et possible, mais ne peut se faire que par la négociation et la diplomatie”, a déclaré samedi le département d’État américain dans un communiqué.

Les enjeux sont importants pour le Liban. Participer au boom du gaz dans le bassin du Levant aiderait potentiellement le pays à atténuer une crise énergétique qui a conduit à de fréquentes coupures de courant. Les revenus générés par les contrats avec les producteurs de gaz pourraient également contribuer à accélérer la reprise du Liban après son effondrement financier, qui s’éternise depuis 2019.

Israël, qui était auparavant considéré comme pauvre en gisements d’hydrocarbures, est passé d’un importateur net de combustibles fossiles à autosuffisant après que la société américaine en amont Noble Energy et d’autres explorateurs aient commencé à extraire du gaz au Levant en 2000. Le Léviathan est estimé à 18 milliards de pieds cubes de gaz, et son développement a permis à Israël de devenir un important exportateur de carburant en 2019.