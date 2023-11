Le Hezbollah et les groupes soutenus par l’Iran intensifient leurs attaques contre Israël alors que le nombre de morts à Gaza augmente

BEYROUTH — Les roquettes lancées depuis le Liban ont atteint lundi le territoire israélien plus profondément que jamais depuis la guerre de 2006, alors que le commandant en second du groupe militant du Hezbollah a menacé d’intensifier ses attaques transfrontalières si Israël poursuivait son attaque meurtrière sur la bande de Gaza.

Les menaces proférées par Naim Qassem, secrétaire général adjoint du Hezbollah, dans une interview exclusive avec NBC News, surviennent alors que des groupes militants soutenus par l’Iran à travers le Moyen-Orient lancent une série d’attaques sans précédent contre des cibles américaines.

« Le Hezbollah participe dans le but de réduire la pression sur Gaza », a déclaré Qassem. Il a présenté Israël comme l’agresseur, affirmant que ces attaques croissantes étaient « un message clair selon lequel si vous vous développez, il y aura de graves conséquences ».

Pris ensemble, la rhétorique exacerbée du Hezbollah et les frappes croissantes d’un groupe de mandataires soutenus par l’Iran suggèrent que cet « Axe de la Résistance » agit en harmonie pour intensifier la pression sur les États-Unis et Israël afin de freiner l’escalade de l’assaut de ce dernier contre la bande de Gaza.

« Ceux qui appartiennent à l’Axe de la Résistance ont compris que le cerveau est l’Amérique », a déclaré Qassem. « Ils frappent donc l’Amérique selon le principe d’envoyer un message d’arrêt. Tout comme Israël devrait arrêter. »

Il a ajouté : « Comment l’Amérique et le reste du monde ont-ils le droit de se tenir aux côtés d’Israël qui tue des civils et des enfants et détruit des maisons alors que nous n’avons pas le droit de soutenir notre peuple et nos proches en Palestine et la région?”

Matt Bradley de NBC News s’entretient lundi avec Naim Qassem, secrétaire général adjoint du Hezbollah, à Beyrouth. Dean Taylor / NBC Nouvelles

Malgré l’escalade, la retenue est évidente de la part de toutes les parties : sur le front à l’extérieur de Gaza, les combats s’apparentent à du harcèlement répété ou à des attaques du tac au tac plutôt qu’à un conflit incontrôlable.

Mais les actions du Hezbollah restent un pari dangereux qui a poussé l’ensemble du Moyen-Orient plus près d’une guerre régionale que jamais depuis le début de cette dernière crise il y a un mois avec l’attaque surprise du Hamas.

“Il y a clairement une coordination entre ces groupes”, a déclaré David Schenker, chercheur au Washington Institute et ancien chef des affaires du Proche-Orient au Département d’État américain. « Ils ont fait monter la barre. Il n’y a pas qu’Israël qui soit confronté à un deuxième front.»

Des groupes soutenus par l’Iran au Yémen ont annoncé lundi avoir « lancé un lot de drones » sur des cibles israéliennes. Entre-temps, il y a eu au moins 10 autres attaques contre des bases américaines en Irak et en Syrie au cours du week-end et mardi, selon trois responsables américains de la défense, portant le nombre total à au moins 38 depuis le 17 octobre. atteindre les bases américaines et n’a causé ni blessé ni dégât.

Cette attaque survient quelques jours après que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé un discours très attendu qui n’a pas déclaré la guerre totale à Israël, tout en promettant que son groupe – qui est désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et Israël et est de loin l’organisation terroriste de l’Iran. le mandataire le plus puissant – riposterait de la même manière aux attaques israéliennes sur Gaza.