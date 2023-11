Le Hezbollah et les groupes soutenus par l’Iran intensifient leurs attaques contre Israël alors que le nombre de morts à Gaza augmente

Dans son entretien avec NBC News, Qassem a expliqué que la posture de combat du Hezbollah était avant tout une posture de dissuasion – que ses attaques transfrontalières de plus en plus puissantes mais toujours contenues étaient destinées à détourner les forces israéliennes de leurs actions à Gaza.

Mais comme Nasrallah, il est resté soigneusement évasif.

“Ce que nous faisons maintenant, c’est ce que nous devons faire, et quand nous aurons besoin de faire plus que cela, nous le ferons”, a-t-il déclaré.

Israël a des milliers de soldats stationnés dans le nord et a mis en garde le Hezbollah contre ce qui, selon lui, serait une « erreur » de lancer une guerre totale. Lundi, elle a salué la rare initiative américaine consistant à annoncer le déploiement d’un sous-marin lance-missiles dans la région, ce qui constitue une démonstration bienvenue de dissuasion.

Schenker, qui a également travaillé en tant que principal conseiller politique du Pentagone sur les pays arabes du Levant, a déclaré que le harcèlement coordonné des installations militaires américaines pourrait avoir pour but de soulager la pression politique exercée par ses partisans sur le Hezbollah pour qu’il entre pleinement dans la guerre et l’épargne de ce qui pourrait des représailles israéliennes désastreuses.

« Ils augmentent donc le coût pour Israël, exercent davantage de pression sur Israël et mettent à l’épreuve notre détermination à soutenir Israël », a-t-il déclaré. « Il doit y avoir un mouvement quelque part qui renforce la crédibilité de la menace iranienne. Je pense que tout le monde sait que l’Iran ne veut pas gaspiller les atouts du Hezbollah pour protéger les Palestiniens.»

Les forces israéliennes frappent des cibles à l’intérieur du Liban alors qu’elles échangent de plus en plus de tirs avec le Hezbollah. Hussein Malla / AP

Mais le Hezbollah pourrait encore agir d’une manière qui pourrait entraîner le Liban dans la guerre. Dans son discours de vendredi, Nasrallah a déclaré que le groupe tuerait un civil israélien pour chaque civil libanais tué par Israël.

Dimanche soir, des bombes israéliennes ont frappé un véhicule dans le sud du Liban, tuant quatre civils dont trois enfants.

Lorsqu’on lui a demandé si ces morts signifiaient que le Hezbollah commencerait à cibler délibérément les civils israéliens, Qassem a proposé une réponse énigmatique.

« Ce que nous ferons, vous le verrez dans la presse, si Dieu le veut », a-t-il déclaré avec un léger sourire narquois. “Vous pouvez commencer à compter et vous verrez si nos calculs sont corrects ou non.”

Les groupes militants ont apparemment répondu par des tirs de roquettes vers Haïfa – les premiers depuis 2006 – et par une attaque contre la ville de Kiryat Shmona, au nord d’Israël, qui avait déjà été évacuée plusieurs semaines auparavant.

Cette mentalité du « œil pour œil » menace d’étendre considérablement un conflit qui a jusqu’à présent provoqué des destructions massives mais qui est resté largement contenu.

“Si [Israel and America] continuer leur agression de cette manière et intensifier cette agression et laisser un impact négatif plus important que ce qui se passe actuellement », a averti Qassem, « cela aggravera la situation et conduira à une confrontation complète. »