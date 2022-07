Le Hezbollah diffuse une vidéo de barges israéliennes dans un gisement de gaz contesté

Les images ont été diffusées alors que l’envoyé américain à l’énergie, Amos Hochstein, débarquait à Beyrouth pour arbitrer les pourparlers en cours entre le Liban et Israël sur leurs frontières maritimes. Le Liban affirme que le champ gazier de Karish est un territoire contesté dans le cadre des négociations frontalières maritimes en cours, tandis qu’Israël affirme qu’il se trouve dans ses eaux économiques internationalement reconnues.

BEYROUTH – Le Hezbollah libanais a diffusé dimanche des images de drones de navires israéliens dans un gisement de gaz contesté en mer Méditerranée, soulignant la tension au centre des pourparlers sur la frontière maritime sous médiation américaine entre le Liban et Israël.

Les images diffusées sur la télévision Al-Manar du parti soutenu par l’Iran et de la milice, montraient des barges de drones de reconnaissance au-dessus du champ gazier de Karish et leurs coordonnées. Il s’est terminé par des images d’une fusée avec les mots “à portée” en arabe et en hébreu.