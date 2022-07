Le Hezbollah diffuse une vidéo de barges israéliennes dans un gisement de gaz contesté

BEYROUTH (AP) – Le Hezbollah libanais a diffusé dimanche des images de drones de navires israéliens dans un gisement de gaz contesté en mer Méditerranée, soulignant la tension au centre des pourparlers sur la frontière maritime sous médiation américaine entre le Liban et Israël.

Les images ont été diffusées alors que l’envoyé américain à l’énergie, Amos Hochstein, débarquait à Beyrouth pour arbitrer les pourparlers en cours entre le Liban et Israël sur leurs frontières maritimes. Le Liban affirme que le champ gazier de Karish est un territoire contesté dans le cadre des négociations frontalières maritimes en cours, tandis qu’Israël affirme qu’il se trouve dans ses eaux économiques internationalement reconnues.

Le ministre intérimaire des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a déclaré vendredi dans un communiqué que Hochstein informerait le Liban de la réponse d’Israël à la proposition libanaise de juin, ajoutant qu’il était optimiste quant à la conclusion prochaine d’un accord.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate à la vidéo d’Israël.

Les images diffusées sur la télévision Al-Manar du parti soutenu par l’Iran et de la milice, montraient des barges de drones de reconnaissance au-dessus du champ gazier de Karish et leurs coordonnées. Il s’est terminé par des images d’une fusée avec les mots “à portée” en arabe et en hébreu.

Plus tôt ce mois-ci, l’armée israélienne a abattu trois drones non armés du Hezbollah survolant le champ gazier de Karish en mer Méditerranée. Le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, a critiqué le Hezbollah, affirmant que cette décision pourrait présenter des risques pour le pays.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une interview la semaine dernière, a déclaré que le groupe militant pouvait localiser et frapper Karish et tout autre gisement de gaz israélien.

Après sa dernière visite en juin, Hochstein a déclaré à la télévision Al-Hurra, financée par les États-Unis, que le gouvernement libanais avait fait « un très grand pas en avant » en présentant une approche plus unie, et prévoyait qu’il pourrait y avoir des progrès pour parvenir à un règlement.

Les deux pays, qui sont officiellement en guerre depuis la création d’Israël en 1948, revendiquent tous deux quelque 860 kilomètres carrés (330 miles carrés) de la mer Méditerranée. Le Liban espère exploiter les réserves de gaz offshore alors qu’il est aux prises avec la pire crise économique de son histoire moderne.

Kareem Chehayeb, Associated Press