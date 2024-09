Le Hezbollah dément les informations concernant le successeur de Nasrallah — RT World News

Plusieurs médias ont affirmé que Hashem Safieddine, chef du conseil exécutif du groupe, avait été nommé nouveau secrétaire général.

Le Hezbollah s’est opposé aux informations des médias selon lesquelles le religieux libanais Hashem Safieddine succéderait à feu Hassan Nasrallah au poste de secrétaire général du groupe.

Dimanche, selon les médias Al Arabiya et Al Hadath, l’autorité centrale de décision du Hezbollah, le Conseil de la Choura, avait choisi Safieddine pour remplacer Nasrallah, tué dans une frappe israélienne sur Beyrouth il y a quelques jours.

Safieddine est à la tête du Conseil exécutif du Hezbollah depuis 2001 et est généralement considéré comme le « numéro deux » au sein du groupe. L’homme de 60 ans est également le cousin de Nasrallah et le gendre de l’ancien commandant de la force iranienne Quds, Qassem Soleimani, tué par une frappe aérienne américaine en Irak en 2020.

Citant des responsables israéliens, le New York Times a rapporté que Safieddine pourrait bientôt être annoncé comme nouveau secrétaire général du Hezbollah, car il était l’un des rares hauts dirigeants du Hezbollah à ne pas être présent sur le site de la frappe israélienne à Beyrouth. Le média l’a également décrit comme « un acteur clé du travail politique et social du mouvement » qui a longtemps été considéré comme le successeur potentiel de Nasrallah.















Le Hezbollah s’est toutefois empressé de minimiser les rumeurs concernant la nomination de Safieddine et a été cité par Al Manar comme disant que le « Les informations diffusées par certains médias sur les procédures organisationnelles au sein de la direction du Hezbollah après le martyre de… le Secrétaire général n’ont aucune importance et ne sont pas fiables. » Le groupe a souligné que des informations fiables ne peuvent provenir que de déclarations officielles.

Des responsables israéliens ont déclaré plus tôt que les récentes frappes aériennes contre le Hezbollah avaient pratiquement anéanti la direction militaire du groupe, affirmant que plus d’une douzaine de hauts responsables avaient été tués au cours des dernières semaines. La mort de Nasrallah a été considérée comme un coup particulièrement sévère porté au Hezbollah. À la tête du groupe pendant plus de 30 ans, il a supervisé son ascension au pouvoir et s’est forgé une réputation d’ennemi juré d’Israël.