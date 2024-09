Le Hezbollah confirme la mort du chef des drones — RT World News

Mohammad Srour a été tué dans une frappe aérienne israélienne sur un immeuble à Beyrouth

Le commandement des drones du Hezbollah a été tué lors d’une attaque israélienne sur Beyrouth, ont confirmé à la fois le groupe militant basé au Liban et l’armée israélienne.

Le chef de l’unité de drones du Hezbollah, Mohammad Srour, également connu sous le nom d’Abou Saleh, a été tué jeudi dans une frappe contre un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont revendiqué la responsabilité de sa mort.

« Des avions de combat ont attaqué Beyrouth et tué Mohammad Hussein Srour. » » a déclaré Tsahal dans un message sur X (anciennement Twitter).

L’Agence nationale de presse du Liban a déclaré « trois missiles » avait ciblé « un appartement résidentiel dans un immeuble de dix étages. »

Dans une mise à jour sur Telegram vendredi, le Hezbollah a confirmé la mort de Srour, 51 ans, qui a rejoint le groupe militant en 1986 et « a dirigé des opérations militaires pour l’armée de l’air de la résistance islamique sur le front de soutien libanais. »

Il aurait été responsable de la branche drones, missiles de croisière et défense aérienne du Hezbollah. Selon l’armée israélienne, il « dirigé et commandé » de nombreuses attaques de drones visant Israël.

Les médias locaux ont rapporté qu’il s’agissait de la quatrième attaque en une semaine visant des responsables du Hezbollah dans une zone densément peuplée du sud de Beyrouth. Deux personnes ont été tuées dans la frappe et 15 blessées, « dont une femme dans un état critique », selon le ministère libanais de la Santé.















Israël a tué au moins trois hauts commandants du Hezbollah depuis vendredi dernier, dont Ibrahim Aqil, Ahmed Wahbi et Ibrahim Qubaisi.

L’assassinat du chef du commandement aérien du Hezbollah a marqué une escalade significative dans le conflit en cours entre Israël et le Liban.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé jeudi à maintenir des opérations militaires à grande échelle contre le Hezbollah, rejetant les appels internationaux croissants en faveur d’un cessez-le-feu.

Plus tôt cette semaine, les États-Unis et la France ont proposé un accord de cessez-le-feu de 21 jours entre Israël et le Hezbollah pour ouvrir la voie à des négociations plus larges. Alors que le bureau de Netanyahu a déclaré qu’il n’avait pas encore répondu à l’initiative, le Premier ministre israélien a demandé aux troupes de continuer « se battre de toutes ses forces » contre le Liban.

La position ferme de Netanyahu a compromis les perspectives d’un cessez-le-feu, malgré les efforts des responsables internationaux plaidant pour un arrêt temporaire des violences afin d’éviter que le conflit ne dégénère en une guerre à grande échelle.