Le Hezbollah bombarde le nord et lance des drones explosifs après une vague de frappes de Tsahal

Le Hezbollah libanais a bombardé dimanche le nord d’Israël avec une quarantaine de roquettes réparties en plusieurs barrages distincts, après que l’armée israélienne a mené une vague de frappes nocturnes contre le groupe terroriste.

Des drones chargés d’explosifs ont également été lancés depuis le Liban dimanche, alors que le groupe terroriste poursuit ses attaques dans le nord, au milieu de la guerre en cours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne a annoncé dimanche matin avoir mené une frappe aérienne de nuit avec des avions de combat contre un complexe du Hezbollah à Baalbek, au nord-est du Liban.

Baalbek, une zone identifiée dans le passé comme un bastion du Hezbollah, se trouve à environ 100 kilomètres (62 miles) de la frontière israélienne.

L’armée israélienne a déclaré que cette frappe était une réponse à l’abattage par le Hezbollah d’un drone militaire au-dessus du sud du Liban samedi.

En plus du complexe, Tsahal a déclaré que des avions de combat ont également frappé un bâtiment utilisé par le Hezbollah à Bint Jbeil, au sud du Liban, ainsi que des salles de commandement à Qana et Baraachit.

Dimanche matin, deux drones chargés d’explosifs ont été lancés depuis le Liban, frappant des zones ouvertes près de la ville de Katzrin, sur le plateau du Golan, a indiqué l’armée.

Les drones ont déclenché un incendie qui a été éteint peu de temps après. L’armée israélienne a déclaré qu’il n’y avait pas eu de blessés dans cet incident.

Le Hezbollah a affirmé avoir ciblé une batterie Iron Dome dans la zone avec plusieurs drones explosifs.

Des sirènes avaient retenti dans toute la zone pendant l’attaque, alors que les militaires tentaient d’intercepter les appareils.

Plus tard dimanche, un barrage d’au moins 15 roquettes a été tiré sur Katzrin, frappant des zones ouvertes et déclenchant un vaste incendie au sud de la ville, selon l’armée israélienne et les services d’incendie et de secours. Aucun blessé n’a été signalé lors de l’attaque.

Le Hezbollah a affirmé avoir tiré des dizaines de roquettes sur une base de Tsahal dans la région.

C’est vrai. תושבי קצרין קיבלו קריאת השכמה עצובה. אבל האמת היא שכך בדיוק נראים יישובי החזית הצפונית כבר חודשים, יום- Oui, je pense que c’est une question de temps. C’est vrai. Oui.

רק אנחנו נקבע באילו תנאים נחזור, ובאילו לא. בינתיים הממשלה מוזמנת ליישב את יישובי החזית… pic.twitter.com/n4xuEEKVCX – קומו (@kumu_il) 2 juin 2024

Dimanche, lors d’autres tirs de barrage, 15 roquettes ont été tirées sur la région de Kiryat Shmona, et huit autres ont été lancées sur la communauté frontalière de Margaliot, en grande partie évacuée.

Selon Tsahal, toutes les roquettes ont été interceptées.

L’armée a déclaré plus tard avoir mené une frappe contre un bâtiment utilisé par le Hezbollah à Houla, au sud du Liban, et utilisé pour lancer l’attaque contre Margaliot.

Les médias libanais ont affirmé que deux bergers avaient été tués lors de l’attaque de Houla.

Lors d’une autre attaque, un bâtiment de la communauté frontalière de Metula a été endommagé par des tirs de missiles antichar en provenance du Liban, a indiqué l’armée israélienne.

היירוטים מעל קריית שמונה pic.twitter.com/UCVxUt7c9p – ????ou keren (@Wq0oQJmUSfZunt5) 2 juin 2024

Dimanche également, plusieurs drones présumés ont été identifiés par Tsahal alors qu’ils pénétraient en Israël depuis le Liban, en direction de la région de Nahariya, sur la côte. Des sirènes avaient retenti dans la zone au milieu de l’incident.

Des images provenant de la zone auraient montré un missile intercepteur Iron Dome engageant l’un des drones.

L’armée israélienne a déclaré que les sirènes avaient été déclenchées après le lancement d’un missile intercepteur sur « une cible suspectée d’être une cible aérienne suspecte ».

L’armée a déclaré plus tard que l’incident faisait l’objet d’une enquête, sans préciser davantage si les drones apparents avaient été interceptés ou non.

Aucun blessé n’a été signalé.

Le Hezbollah n’a pas immédiatement revendiqué la responsabilité de l’incident.

יירוט מעל נהריה לפני זמן קצר ???? dans le 27ème jour pic.twitter.com/5hdiyAksKM – Nouvelles du NWS (@nws_report) 2 juin 2024

L’armée israélienne a déclaré avoir également lancé dimanche une frappe contre un dépôt d’armes du Hezbollah à Mays al-Jabal, au sud du Liban.

La frappe a été menée après qu’un membre du Hezbollah ait été repéré entrant sur le site. Peu de temps après, un avion de chasse a heurté le bâtiment, a indiqué l’armée.

L’armée israélienne a déclaré que des explosions secondaires avaient été observées après la frappe, indiquant que le site était utilisé pour stocker des munitions.

Depuis le 8 octobre, les forces dirigées par le Hezbollah attaquent presque quotidiennement les communautés israéliennes et les postes militaires le long de la frontière, le groupe affirmant qu’il le fait pour soutenir Gaza dans le contexte de la guerre.

Jusqu’à présent, les escarmouches à la frontière ont entraîné la mort de 10 civils du côté israélien, ainsi que la mort de 14 soldats et réservistes de Tsahal. Il y a également eu plusieurs attaques depuis la Syrie, sans faire de blessés.

Le Hezbollah a nommé 326 membres qui ont été tués par Israël lors des escarmouches en cours, principalement au Liban mais aussi en Syrie. Au Liban, 62 autres membres d’autres groupes terroristes, un soldat libanais et des dizaines de civils ont été tués.

Israël s’est dit ouvert à une solution diplomatique au conflit, mais a menacé d’entrer en guerre contre le Hezbollah pour rétablir la sécurité dans le nord d’Israël, où des dizaines de milliers de civils sont actuellement déplacés.

Dimanche, Tsahal a annoncé avoir achevé un exercice de simulation de guerre au cours de la semaine dernière, dans le cadre des préparatifs d’une escalade dans le nord d’Israël au milieu des attaques quotidiennes du Hezbollah.

L’exercice, réalisé par le Commandement du Nord et d’autres directions et escadres de l’état-major général, comprenait « de nombreux scénarios simulant l’expansion de la guerre dans l’arène nord, ainsi que des scénarios de guerre sur plusieurs fronts », a indiqué l’armée.