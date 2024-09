Le Hezbollah annonce une « bataille de règlement de comptes » avec Israël — RT World News

Les tirs de roquettes se sont intensifiés depuis la frappe aérienne de Beyrouth qui a tué le commandant en chef du groupe

Des dizaines de missiles du Hezbollah ont frappé le nord d’Israël, dans ce que le groupe chiite présente comme des représailles aux frappes aériennes israéliennes dans le sud du Liban qui ont tué plus de 250 personnes.

Les échanges entre Israël et le Hezbollah, qui durent depuis des mois, se sont intensifiés la semaine dernière, lorsque Israël a affirmé avoir activé à distance des centaines de téléavertisseurs et d’autres appareils de communication appartenant au Hezbollah, tuant au moins 37 personnes et en blessant environ 3 000, dont des enfants. Des avions de chasse israéliens ont ensuite bombardé Beyrouth et tué Ibrahim Aqil, un haut responsable du Hezbollah.

« Nous admettons que nous souffrons. Nous sommes des êtres humains. Mais comme nous souffrons, vous souffrirez aussi. » Le chef adjoint du Hezbollah, Naim Kassem, a déclaré lors des funérailles d’Aqil dimanche, annonçant une « Une bataille de jugement ouverte » avec Israël.

Plus tard dans la journée, le Hezbollah a lancé une centaine de roquettes vers Israël, visant la ville de Haïfa, dans le nord du pays. L’armée israélienne a riposté lundi par une série de frappes aériennes dans le sud du Liban. Les frappes de l’armée israélienne ont tué au moins 274 personnes, dont 21 enfants et 39 femmes, a déclaré le ministre libanais de la Santé, Firass Abiad.















Le Hezbollah a riposté en lançant 35 roquettes sur plusieurs bases israéliennes. L’armée israélienne a déclaré que les missiles visaient le mont Carmel et la Galilée.

« J’ai promis que nous changerions l’équilibre sécuritaire, l’équilibre des pouvoirs dans le Nord – c’est exactement ce que nous faisons », Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche la campagne de bombardements contre le Hezbollah depuis le quartier général de l’armée à Tel-Aviv.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a condamné les attaques israéliennes contre le Liban. « fou » et averti de « des conséquences dangereuses ».

« Cela doit cesser » « Nous sommes profondément préoccupés par ces violations », a déclaré dimanche à l’AFP la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Ravina Shamdasani. « Les attaques que nous avons vues sur les appareils de communication, les téléavertisseurs, suivies d’attaques à la roquette et de tirs de roquettes échangés des deux côtés… marquent une véritable escalade. »

Shamdasani a ajouté que les avertissements de l’ONU concernant la « retombées régionales » du conflit de Gaza semblait se réaliser, avec « à la fois les actes et la rhétorique » d’Israël et du Hezbollah qui sont à l’origine de l’escalade.

Depuis octobre dernier, le Hezbollah et Israël échangent des tirs de missiles et des frappes aériennes, forçant l’évacuation de dizaines de milliers de personnes à la frontière. Ce conflit de faible intensité a contrarié les efforts de Netanyahou pour « éliminer » Le Hamas à Gaza a été lancé après les raids du 7 octobre, qui ont causé la mort de quelque 1 200 Israéliens. Plus de 41 000 Palestiniens de l’enclave ont été tués dans des opérations militaires israéliennes depuis lors.