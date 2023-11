Le Hezbollah affirme qu’il introduit de nouvelles armes dans les combats en cours contre les troupes israéliennes

BEYROUTH (AP) — Le chef du militant libanais Hezbollah Le groupe a déclaré samedi que ses combattants avaient introduit de nouvelles armes, notamment un missile à tête lourde, dans les combats en cours le long de la frontière libano-israélienne, ajoutant qu’ils continueraient à utiliser cette frontière tendue pour faire pression sur Israël.

Sayyed Hassan Nasrallah a également fustigé les États-Unis à propos de Guerre Israël-Hamas, affirmant qu’il est le seul pays capable d’arrêter la vaste offensive israélienne sur la bande de Gaza, mais il ne le fait pas. Il a dit attaques contre les troupes américaines en Irak et en Syrie, qui, selon Washington, ont atteint plus de 40 roquettes et attaques suicides de drones, se poursuivra jusqu’à la fin de la guerre à Gaza.

Les commentaires de Nasrallah interviennent alors que la situation le long de la frontière sud du Liban continue de s’aggraver. Le Hezbollah a attaqué vendredi le nord d’Israël avec trois drones suicides après qu’une frappe israélienne dans le centre de la Syrie ait tué sept combattants du Hezbollah.

Nasrallah n’a pas revendiqué la responsabilité de l’attaque suicide par drone qui a frappé jeudi la ville israélienne d’Eilat, sur la mer Rouge, mais l’a qualifiée de « grande réussite ».

Le Hezbollah et les troupes israéliennes échangent des tirs le long de la frontière libano-israélienne depuis le 8 octobre. un jour après l’attaque meurtrière du Hamas dans le sud d’Israël, qui a fait au moins 1 200 morts parmi les civils et les soldats israéliens et plus de 200 prises en otages.

Les responsables du Hezbollah affirment qu’en attaquant des postes israéliens le long de la frontière, le groupe soutenu par l’Iran maintient trois divisions de l’armée israélienne occupées au moment où les troupes israéliennes pénètrent dans la bande de Gaza où plus de 11 000 personnes ont été tuées au cours des cinq dernières semaines. selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

« Le camp qui peut arrêter cette agression est celui qui gère cette agression. C’est l’Amérique », a déclaré Nasrallah, faisant référence aux États-Unis, principal soutien d’Israël.

Nasrallah a déclaré que les combats le long de la frontière sud du Liban ont connu des changements ces derniers jours, notamment en ce qui concerne les armes utilisées et l’ampleur des frappes à l’intérieur d’Israël. Il a déclaré que le Hezbollah avait envoyé des drones de surveillance et de reconnaissance sans pilote dans le nord d’Israël, dont certains ont été abattus tandis que d’autres sont retournés à leur base avec des informations.

Samedi, le Hezbollah a déclaré que ses combattants avaient attaqué au moins trois postes israéliens ainsi qu’une unité d’infanterie du côté israélien de la frontière, affirmant avoir touché directement.

Une frappe de drone israélien a tué un combattant et blessé deux autres membres du groupe musulman chiite Amal. Le président du Parlement, Nabih Berri, selon un communiqué publié par le groupe allié au Hezbollah. Ali Daoud est devenu le premier combattant d’Amal à être tué au combat depuis le début des combats, tandis que le Hezbollah a perdu près de 70 combattants au cours des cinq dernières semaines.

Nasrallah a déclaré que le groupe avait utilisé samedi une roquette Burkan contre un poste militaire israélien le long de la frontière. Il a déclaré que la fusée peut transporter une ogive pesant entre 300 kilogrammes (661 livres) et 500 kilogrammes (1 100 livres).

“Vous pouvez imaginer (ce qui se passe) lorsqu’une demi-tonne d’explosifs tombe sur des postes israéliens”, a déclaré Nasrallah.

L’armée israélienne a déclaré que ses avions avaient frappé une série de cibles du Hezbollah en réponse aux attaques depuis le Liban. L’armée a déclaré que les cibles comprennent des infrastructures, des postes militaires, des dépôts d’armes et des infrastructures de renseignement.

Vendredi, l’armée de l’air israélienne a attaqué un camion dans la ville côtière de Zahrani, à environ 40 kilomètres (25 miles) au nord de la frontière, la frappe la plus importante à ce jour depuis le début des derniers combats, selon les médias libanais.

S’exprimant à propos du sommet musulman et arabe organisé par l’Arabie saoudite dans le but d’élaborer leur propre stratégie de cohésion à l’égard de Gaza, Nasrallah a déclaré que les dirigeants de 57 pays « devraient rester unis et crier face aux Américains et leur demander de mettre fin à cette agression, à cette guerre ». et crimes » à Gaza.

