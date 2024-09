Le Hezbollah affirme que le commandant Ali Karaki est également mort dans une frappe israélienne qui a tué le haut dirigeant Nasrallah

Le commandant en chef du Hezbollah, Ali Karaki, est également mort vendredi dans la frappe aérienne israélienne qui a tué le dirigeant de longue date Hassan Nasrallah à Beyrouth, a confirmé dimanche le groupe militant chiite basé au Liban.

Plusieurs hauts commandants du Hezbollah ont été tués lors de frappes israéliennes ces dernières semaines. Parmi eux figurent des membres fondateurs du groupe qui avaient échappé à la mort ou à la détention pendant des décennies et qui étaient proches de Nasrallah lui-même.

Plus tôt dimanche, Israël a déclaré avoir tué le commandant Nabil Kaouk la veille. Le Hezbollah n’a pas encore confirmé la mort de Kaouk.

Une frappe d’avions de combat a tué Kaouk dans la banlieue de Dahiyeh à Beyrouth samedi soir, a indiqué l’armée israélienne.

Kaouk était chef adjoint du Conseil central du Hezbollah et en a été le commandant militaire dans le sud du Liban de 1995 à 2010.

En 2020, le Trésor américain a sanctionné Kaouk et un autre membre du conseil du Hezbollah, Hassan al-Baghdadi.

Nabil Kaouk, commandant du Hezbollah au sud du Liban, que l’on voit sur cette photo d’archive du 26 janvier 2010, a été tué samedi dans une frappe aérienne dans la banlieue de Dahiyeh à Beyrouth, a déclaré l’armée israélienne. (Hussein Malla/Associated Press)

Kaouk est membre du Hezbollah depuis les années 1980, servant comme commandant militaire du Hezbollah dans le sud du Liban pendant la guerre de 2006 avec Israël.

Il est souvent apparu dans les médias locaux, commentant l’évolution de la politique et de la sécurité, et a prononcé des éloges funèbres lors des funérailles de militants de haut rang. Les États-Unis ont annoncé des sanctions à son encontre en 2020.

Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes, des missiles et des drones sur le nord d’Israël après que l’attaque du Hamas le 7 octobre depuis Gaza ait déclenché la guerre là-bas. Le Hezbollah et le Hamas sont des alliés qui se considèrent comme faisant partie d’un axe de résistance contre Israël soutenu par l’Iran.

Israël a répondu par des vagues de frappes aériennes, et le conflit s’est progressivement intensifié jusqu’au bord d’une guerre totale, faisant craindre une conflagration à l’échelle régionale.

Israël s’est déclaré déterminé à renvoyer quelque 60 000 de ses citoyens vers les communautés du nord qui ont été évacuées il y a près d’un an. Le Hezbollah a déclaré qu’il ne cesserait ses tirs de roquettes que s’il y avait un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza qui a débuté le 7 octobre. Un cessez-le-feu s’est révélé insaisissable malgré des mois de négociations indirectes entre Israël et le Hamas menées par les États-Unis et le Qatar. et l’Egypte.

Le Hezbollah a également été visé par une attaque sophistiquée contre ses téléavertisseurs et ses talkies-walkies, largement imputée à Israël. Une vague de frappes aériennes israéliennes sur de grandes parties du Liban a tué au moins 1 030 personnes, dont 156 femmes et 87 enfants, en moins de deux semaines, selon le ministère libanais de la Santé.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, photographié à Beyrouth le 12 octobre 2016, a été tué vendredi lors d’une frappe israélienne sur Dahiyeh. (Aziz Taher/Reuters)

Des centaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles au Liban par les dernières frappes. Le gouvernement estime qu’environ 250 000 personnes se trouvent dans des refuges, et trois à quatre fois plus nombreuses chez des amis ou des parents, ou campent dans la rue, a déclaré le ministre de l’Environnement, Nasser Yassin.

Le Hezbollah a continué de tirer des roquettes et des missiles sur le nord d’Israël, mais la plupart ont été interceptés ou tombés dans des zones ouvertes, causant peu de victimes et seulement des dégâts dispersés.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l’assassinat « horrible » du général Abbas Nilforushan ne « resterait pas sans réponse », a rapporté dimanche le site Internet du ministère iranien des Affaires étrangères.

Nilforushan, un officier supérieur des Gardiens de la révolution iraniens, a été tué vendredi dans la même frappe israélienne qui visait Nasrallah à Beyrouth.

Araghchi a qualifié ce meurtre d’« acte horrible et lâche » et s’est engagé à utiliser toutes les voies politiques, diplomatiques, juridiques et internationales pour poursuivre ceux qui sont à l’origine de cet acte et leurs partisans.