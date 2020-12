La conversation

La Chine peut encore sauver « un pays, deux systèmes » à Hong Kong – voici comment

Les autorités de Hong Kong ont peut-être espéré commencer 2020 en mettant derrière elles une période turbulente de manifestations soutenues et souvent violentes. Au lieu de cela, des centaines de milliers de manifestants ont inauguré la nouvelle année en descendant dans la rue. Environ 400 personnes ont été arrêtées alors que les manifestants poursuivaient leurs efforts en faveur d’une réforme politique sur l’île densément peuplée.L’affrontement entre le gouvernement et les manifestants dure maintenant sept mois et a servi à éroder davantage la confiance des Hongkongais dans l’engagement de la Chine envers le formule des systèmes ». En vertu de ce principe, la région s’est vu accorder une certaine autonomie sur ses propres affaires en 1997. Mais la perception que Pékin impose de plus en plus son autorité a conduit non seulement à un mouvement de protestation plus militant, mais qui envisage de se séparer du continent. En tant que politologue qui a suivi de près les développements politiques à Hong Kong au cours de la dernière décennie, j’ai vu la confiance en Pékin s’évanouir pendant les troubles persistants.Si la Chine veut corriger cette situation et convaincre les Hongkongais que leur meilleur espoir réside plutôt dans l’autonomie. que l’indépendance, alors je pense qu’elle doit permettre une véritable démocratie dans la région. Cycle de troubles Les habitants de Hong Kong n’ont pas vraiment eu leur mot à dire sur leur propre destin. Non seulement ils manquaient de pouvoir politique en tant que colonie britannique, mais ils n’ont pas non plus été consultés lors de la rédaction de la déclaration conjointe sino-britannique de 1984 qui fixait les conditions de la remise en 1997 du territoire du Royaume-Uni au peuple. République de Chine. Néanmoins, cet accord offrait un marché implicite aux Hongkongais: ils se soumettraient à la souveraineté de Pékin en échange de la promesse d’un «degré élevé d’autonomie» sur la base «d’un pays, deux systèmes». Au cours des deux dernières décennies, des des flambées de troubles à Hong Kong ont suivi les tentatives de Pékin d’imposer des mesures non désirées qui violent ce marché. Des manifestations à grande échelle ont repoussé les propositions législatives dirigées par Pékin sur la sédition en 2003, l’éducation nationale en 2012 et l’extradition l’année dernière. Les manifestations du Mouvement des parapluies de 2014 ont réussi à contrecarrer les révisions proposées par Pékin du système de sélection de son directeur général à Hong Kong, mais les revendications des manifestants pour le suffrage universel et un processus de nomination ouvert ont été rejetées. dans les termes de la déclaration commune et de la loi fondamentale, la mini-constitution de Hong Kong. Cette ingérence renforce les craintes que la ville perdra entièrement son autonomie après 2047, point final des engagements pris dans le cadre de la déclaration commune.Avec seulement des mécanismes démocratiques limités et inadéquats à leur disposition, les Hongkongais ont développé une culture de protestation vibrante et de plus en plus militante en tant que les principaux moyens d’exercer une influence politique. Autonomie ou indépendance? Les efforts visant à orienter Hong Kong vers une plus grande intégration avec le continent se sont retournés contre lui, sapant la confiance dans la promesse de Pékin d’un «degré élevé d’autonomie». Le résultat est un cycle continu de radicalisation. Le point focal de nombreux manifestants s’est éloigné de toute question particulière pour se concentrer sur le statut fondamental des relations de Hong Kong avec la Chine. Un nombre croissant de personnes se demandent pourquoi elles devraient respecter leur part du marché – accepter la souveraineté de Pékin sur Hong Kong. Selon un récent sondage Reuters, 17% des Hongkongais expriment leur soutien catégorique à l’indépendance de la Chine, tandis que 20% expriment leur mécontentement à l’égard du modèle «un pays, deux systèmes». De plus, 59% des personnes interrogées ont déclaré soutenir les récentes manifestations et plus d’un tiers avaient elles-mêmes participé à une manifestation. Selon une enquête distincte, le soutien à une éventuelle indépendance des jeunes approche les 40%. De nombreux jeunes en sont également venus à rejeter toute identité «chinoise» au profit d’une identité de «Hong Kong». La profondeur du mécontentement des Hongkongais s’est reflétée dans les élections au conseil de district qui se sont tenues le 24 novembre. Ces postes de bas niveau ont traditionnellement dominé par les partis politiques pro-Pékin. Les récentes élections ont toutefois apporté un taux de participation record, les partis pro-démocratiques ayant remporté près de 90% des positions contestées. Le mauvais calcul de Pékin Pour atténuer la croissance du sentiment séparatiste à Hong Kong, Pékin doit s’attaquer à ce que les spécialistes des sciences sociales appellent un «problème d’engagement». Dans toute négociation, chaque partie ne coopérera que si elle estime que l’autre partie est à la fois disposée et capable de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord. Si l’une ou l’autre partie estime que les engagements de l’autre partie manquent de crédibilité, la coopération échoue. Ce que la Chine doit faire maintenant, c’est montrer qu’elle est déterminée à respecter les promesses d’autonomie inscrites dans la déclaration commune et la loi fondamentale. Je pense que le meilleur moyen d’y parvenir est que Pékin cesse de manipuler la gouvernance de la ville. Tant que la sélection du directeur général et une majorité du Conseil législatif seront entre les mains de Pékin, il sera difficile pour le continent de résister à l’ingérence dans les affaires de Hong Kong et pour les Hongkongais de sentir que l’autonomie leur offre un véritable mot à dire sur leur sort. En d’autres termes, Pékin pourrait saper les appels à l’indépendance et interrompre le cycle des manifestations de masse en offrant aux Hongkongais la possibilité de sélectionner leurs dirigeants par le biais d’élections libres et équitables. Pékin a gravement mal calculé en 2014 lorsqu’il a proposé des réformes électorales bien en deçà de la revendications du camp pan-démocratique de Hong Kong, une coalition de partis qui prônent le suffrage universel. En conséquence, les dirigeants plus âgés et traditionnels ont perdu le contrôle du mouvement de protestation au profit de militants plus jeunes et plus militants. En 2019, les jeunes radicaux ont eu recours à des actions de rue violentes couplées à une rhétorique dure anti-Pékin. Pourtant, un mouvement vers la démocratie pourrait encore calmer les eaux à condition que le processus permette une participation locale authentique et efficace. Cette proposition peut être tirée par les cheveux. En effet, certains récits suggèrent que les dirigeants de Pékin envisagent d’aller dans la direction opposée en prenant un contrôle plus direct sur les institutions politiques et juridiques de Hong Kong. De plus, Pékin craint que la pleine démocratie à Hong Kong ne conduise à des revendications pour la même chose ailleurs en Chine.Si une solution démocratique au problème chinois de Hong Kong semble peu attrayante pour Pékin, les alternatives pourraient être pires. Le cycle actuel de provocation, de protestation, de radicalisation et de montée du séparatisme ne peut conduire qu’à un seul résultat final: une violente répression qui nuirait à la réputation de la Chine et la laisserait dans l’occupation coûteuse d’une population maussade et provocante pendant une génération ou plus.[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.]Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. 