Le Hezbollah a attaqué Israël pour venger un journaliste assassiné – médias — RT World News

Un journaliste de Reuters a été tué vendredi sur le territoire libanais par des bombardements israéliens présumés.

Une attaque dimanche contre la ville de Shtula, au nord d’Israël, qui a tué une personne, était une réponse à la mort quelques jours plus tôt d’un journaliste de Reuters et ressortissant libanais, a déclaré le groupe militant Hezbollah, alors que les tensions transfrontalières s’intensifient dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué peu après l’attaque à la roquette de dimanche contre la communauté agricole située le long de la frontière entre le Liban et Israël qu’il avait « a ciblé un centre de l’armée ennemie sioniste dans la région de Shtula avec des missiles guidés. » Une personne est morte et trois autres ont été blessées, selon les informations.

Le groupe soutenu par Téhéran a ajouté que les frappes étaient une réponse à « Agressions israéliennes » dans la région, notamment le meurtre du ressortissant libanais et journaliste de Reuters Issam Abdallah, lors d’une frappe de missile près de la frontière vendredi. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé leurs propres frappes de représailles contre le Liban.

Les autorités israéliennes ont déclaré qu’elles enquêtaient sur les circonstances de la mort du journaliste. Reuters a appelé les autorités de l’État à mener une enquête « enquête rapide et transparente » et j’ai dit que c’était « Extrêmement important » pour que les journalistes puissent couvrir les zones de guerre « librement et en toute sécurité ».















Israël a déclaré dimanche sa frontière nord avec le Liban zone militaire fermée, créant ainsi une zone tampon de quatre kilomètres (2,5 miles), et a averti les civils de ne pas y entrer sous peine de se faire tirer dessus.

La zone tampon déclarée par Israël au nord peut être considérée comme faisant partie des efforts de l’État juif pour se préparer à la possibilité que le Hezbollah ouvre un deuxième front au milieu du siège actuel de Gaza par Tsahal, plus d’une semaine après que les militants du Hamas se sont déchaînés dans certaines parties d’Israël. , lors d’une attaque surprise au cours de laquelle environ 1 400 personnes sont mortes.

Des rapports indiquent que plus de 2 600 Palestiniens ont été tués lors des bombardements israéliens sur l’enclave de Gaza au cours des derniers jours.

Le Hezbollah, un éminent partisan du Hamas, a jusqu’à présent indiqué qu’il n’entrerait pas dans le conflit au nom des militants palestiniens, et a déclaré qu’il ne frapperait Israël que lorsque son territoire ou son armée seraient touchés.

Cependant, les échanges de représailles entre le Liban et Israël ont fait craindre que la guerre entre Israël et le Hamas ne dégénère en un conflit régional plus large. De nombreux rapports indiquent que les diplomates occidentaux ont cherché à empêcher le Hezbollah de tenter d’étendre son influence sur le conflit.

Le porte-avions à propulsion nucléaire USS Gerald R. Ford de Washington a été stationné en Méditerranée orientale, une décision interprétée comme un effort américain visant à empêcher une nouvelle escalade des hostilités.