Le Hezbollah à 40 ans plus fort que jamais mais a plus d’ennemis

BEYROUTH (AP) – Quarante ans après la fondation du Hezbollah au plus fort de l’invasion du Liban par Israël en 1982, le groupe est passé d’une organisation hétéroclite au groupe militant le plus important et le plus lourdement armé du Moyen-Orient.

Le Hezbollah armé et financé par l’Iran, qui a célébré l’anniversaire avec des cérémonies dans ses bastions ces dernières semaines, domine la politique libanaise et joue un rôle déterminant dans la propagation de l’influence de Téhéran dans le monde arabe.

Mais la puissance chiite, autrefois saluée dans le monde arabe pour s’être opposée sans relâche à Israël, fait face à de vives critiques sur plusieurs fronts.

Au Liban, une partie importante de la population s’oppose à son emprise sur le pouvoir et l’accuse d’utiliser la menace de la force pour empêcher le changement. Dans toute la région, beaucoup n’apprécient pas ses interventions militaires en Irak et dans la guerre civile en Syrie, où elles ont contribué à faire pencher la balance du pouvoir en faveur des forces du président Bashar Assad.

Il n’y a pas de date précise à laquelle le Hezbollah a été fondé, commençant comme un petit groupe de combattants ténébreux aidés par les Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens. Mais le groupe dit que cela s’est produit durant l’été 1982.

Le 40e anniversaire survient cette année alors que les responsables du Hezbollah ont mis en garde contre une éventuelle nouvelle guerre avec Israël à propos de la frontière maritime contestée riche en gaz entre le Liban et Israël.

Au fil des ans, le Hezbollah a renforcé sa puissance militaire. Il se vante d’avoir 100 000 combattants bien entraînés. Et maintenant, son chef dit qu’ils ont des missiles à guidage de précision qui peuvent frapper n’importe où en Israël et empêcher les navires d’atteindre la côte méditerranéenne d’Israël, ainsi que des drones avancés qui peuvent frapper ou recueillir des renseignements.

« Le Hezbollah a énormément évolué au cours des quatre dernières décennies dans sa structure organisationnelle, sa portée mondiale et ses implications régionales », explique l’analyste du Moyen-Orient Joe Macaron.

La plus grande réussite du Hezbollah au cours des 40 dernières années a été sa guérilla contre les forces israéliennes occupant des parties du sud du Liban. Lorsque l’armée israélienne a été forcée de se retirer en mai 2000 – sans un accord de paix comme ceux qu’elle a conclus avec l’Égypte, la Jordanie et les Palestiniens – la victoire a suscité les éloges du Hezbollah dans tout le Moyen-Orient.

« Qui aurait imaginé que notre ennemi pourrait être vaincu ? Le porte-parole en chef du Hezbollah, Mohammed Afif, a déclaré lors d’une conférence de presse tenue en juillet pour marquer l’anniversaire.

Mais depuis le retrait, la controverse sur le Hezbollah n’a cessé de croître à mesure que son rôle a changé.

En 2005, l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri, le politicien sunnite le plus puissant du pays à l’époque, a été tué dans un énorme camion piégé à Beyrouth. Un tribunal soutenu par l’ONU a accusé trois membres du Hezbollah d’être derrière l’assassinat. Le Hezbollah nie les accusations.

Le Hezbollah a été accusé d’autres assassinats qui ont suivi, ciblant principalement des chrétiens et des politiciens musulmans sunnites et des intellectuels critiques du groupe. Le Hezbollah nie les accusations.

« Le danger du Hezbollah pour le Liban est énorme », déclare la journaliste et ancienne ministre May Chidiac qui a perdu un bras et une jambe lors d’une tentative d’assassinat en 2005 avec des explosifs placés dans sa voiture. Elle a déclaré que le Hezbollah étendait l’influence de l’Iran au Liban, “et c’est un plan à long terme sur lequel ils travaillent depuis 40 ans”.

Lorsqu’on lui a demandé si le Hezbollah était responsable de l’attentat contre sa vie, Chidiac a répondu : « Bien sûr. Cela ne fait aucun doute. Tous ces assassinats sont liés.

Les Libanais sont fortement divisés par la détermination du Hezbollah à conserver ses armes depuis le retrait d’Israël. Certains appellent à son désarmement, affirmant que seul l’État devrait avoir le droit de porter des armes. D’autres soutiennent la position du groupe selon laquelle il doit continuer à être en mesure de se défendre contre Israël.

Le Hezbollah a combattu Israël jusqu’à un match nul lors d’une guerre de 34 jours à l’été 2006. Israël considère aujourd’hui le Hezbollah comme sa menace immédiate la plus sérieuse, estimant que le groupe militant a quelque 150 000 roquettes et missiles dirigés contre lui.

Début juillet, l’armée israélienne a abattu trois avions sans pilote lancés par le Hezbollah en direction d’une zone où une plate-forme gazière israélienne a récemment été installée en mer Méditerranée. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti qu’Israël ne serait pas autorisé à tirer parti de ses gisements de gaz dans la zone frontalière maritime contestée avant qu’un accord ne soit conclu avec le Liban.

Le général de division Ori Gordin, le nouveau chef du commandement nord d’Israël, a décrit le Hezbollah comme une « menace sérieuse », en raison à la fois de sa proximité avec Israël et de son arsenal.

« C’est une armée terroriste très puissante », a-t-il déclaré à l’Associated Press à Jérusalem. « Pas aussi fort que l’armée israélienne, pas aussi fort que l’armée de l’air israélienne. Nous sommes dans une position complètement différente en ce qui concerne nos capacités militaires. Mais cela peut faire des dégâts importants. Je dois le dire.

Afif, le porte-parole du Hezbollah, a déclaré que « tant qu’il y aura une agression, il y aura de la résistance ».

En 2008, le gouvernement du Premier ministre soutenu par l’Occident Fouad Saniora a décidé de démanteler le réseau de télécommunications du Hezbollah. Le Hezbollah a répondu en capturant par la force des quartiers sunnites à Beyrouth. Il s’agissait des pires combats internes depuis la fin de la guerre civile de 1975-1990 et a marqué une violation de l’engagement du Hezbollah de ne jamais utiliser ses armes chez lui.

La décision la plus controversée du Hezbollah a peut-être été d’envoyer des milliers de combattants en Syrie depuis 2013 pour soutenir Assad contre les combattants de l’opposition, ainsi que contre les combattants liés à Al-Qaïda et le groupe État islamique.

L’intervention « signifiait s’empêtrer dans le conflit interne d’un pays arabe voisin plutôt que de remplir le mandat de résistance revendiqué par le Hezbollah contre Israël », a déclaré Macaron.

Dans le monde arabe, cela a cimenté une image du Hezbollah en tant que force chiite sectaire combattant principalement des insurgés sunnites et étendant le pouvoir de l’Iran.

Le Hezbollah a également été accusé d’avoir aidé les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen, ce qui a conduit au moins six pays arabes à inscrire le groupe sur la liste des organisations terroristes.

Au Liban, le Hezbollah a utilisé son puissant soutien au sein de la communauté chiite et des tactiques dures pour acquérir une domination politique.

En 2016, il a obtenu l’élection de son allié chrétien Michel Aoun à la présidence, puis lui et ses alliés ont remporté la majorité parlementaire lors des élections suivantes.

Mais cela a également scellé son rôle dans le cadre d’un système de gouvernement dont des décennies de corruption et de mauvaise gestion ont été blâmées pour l’effondrement économique du Liban, à partir de la fin de 2019. Avec l’effondrement de la monnaie et une grande partie de la population plongée dans la pauvreté, l’élite politique, qui a dirige le Liban depuis la fin de la guerre civile de 1975-1990, a résisté aux réformes.

Des manifestations massives exigeant le retrait de ces politiciens ont commencé fin 2019, et quelques jours après, des centaines de partisans du Hezbollah ont attaqué les manifestants dans le centre-ville de Beyrouth, les forçant à fuir. En octobre, des partisans du Hezbollah et une milice rivale ont eu un affrontement armé à Beyrouth au sujet d’enquêtes sur l’explosion dévastatrice de 2020 dans le port de Beyrouth.

Les électeurs ont puni le Hezbollah et ses alliés lors des élections de cette année, leur faisant perdre leur majorité parlementaire.

Un ancien haut responsable du Hezbollah, Sobhi Tufaili, a souligné la nouvelle image du groupe en tant que partie intégrante du système dans une récente interview avec une chaîne de télévision locale.

« Il y a un navire plein de voleurs », a-t-il dit, « et le Hezbollah en est le capitaine et le protecteur ».

____

L’écrivain de l’Associated Press, Josef Federman, a contribué à ce reportage depuis Jérusalem.

Bassem Mroue, The Associated Press