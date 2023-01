Le Hertha Berlin s’entraîne en Floride pendant les vacances d’hiver de la Bundesliga

Le Hertha Berlin s’entraîne en Floride en janvier en préparation de la seconde moitié de la saison de Bundesliga 2022/23.

Le Hertha, qui occupe actuellement la 15e position de la Bundesliga, a programmé quatre matches amicaux prévus en Floride début 2023. Le 8 janvier, il affrontera le Club de Lyon Orlando de la United Premier Soccer League. Le même jour, Hertha affronte The Villages SC de l’USL League 2. Trois jours plus tard, ils affrontent la SIMA Montverde Academy, avant de terminer leur tournée contre les géants colombiens Millonarios FC plus tard dans la soirée (heure américaine).

“Nous avons grandi ensemble en tant que groupe au cours des derniers mois”, a déclaré l’entraîneur-chef du Hertha Berlin, Sandro Schwarz. “Néanmoins, les jours supplémentaires ensemble nous aideront à bien travailler ensemble encore mieux.”

L’équipe du Hertha Berlin pour le déplacement en Floride est la suivante : Oliver Christensen, Tjark Ernst, Leon Cuk, Tim Goller, Peter Pekarík, Agustín Rogel, Filip Uremović, Suat Serdar, Jean-Paul Boëtius, Myziane Maolida, Dodi Lukébakio, Jonjoe Kenny, Maximilian Mittelstädt, Wilfried Kanga, Stevan Jovetić, Marc Kempf, Marco Richter, Jessic Ngankam, Lukas Ullrich, Prince Boateng, Lucas Tousart, Márton Dárdai, Ivan Šunjić, Deyovaisio Zeefuik, Derry Scherhant, Chidera Ejuke, Julian Eitschberger et Pascal Klemens.

Le Hertha Berlin sera de retour le samedi 21 janvier en Bundesliga.

Le Hertha Berlin en Floride n’est pas la seule équipe de Bundesliga aux États-Unis

La décision de la FIFA de déplacer la Coupe du monde 2022 en novembre et décembre a entraîné des changements majeurs dans le calendrier des clubs de football à travers le monde. En Allemagne, cela signifie que la trêve hivernale est devenue beaucoup plus longue qu’elle ne l’aurait été autrement.

La Bundesliga a envoyé le troisième plus grand nombre de joueurs au tournoi de n’importe quelle ligue (derrière seulement la Premier League et la Liga). Cela a toujours créé un étrange dilemme pour les clubs sur la façon de garder les joueurs en forme alors que la grande majorité d’entre eux n’auraient pas de match de compétition entre la mi-novembre et la fin janvier. De manière générale, les clubs ont pour la plupart décidé de continuer à s’entraîner pendant de longues périodes, tout en accordant à leurs joueurs restants un peu de temps libre lorsque le jeu s’est arrêté en novembre et à nouveau pour les vacances d’hiver.

Il y avait aussi une poignée d’équipes qui ont décidé de partir en voyage à l’étranger assez peu de temps après le début de la trêve hivernale. Certains d’entre eux sont allés aux États-Unis.

Le Bayer Leverkusen est resté à St. Louis, Missouri. Là, ils ont affronté la nouvelle équipe d’expansion locale de la MLS, St. Louis City, les battant 3-0 lors de ce qui était le match inaugural au stade nommé CITY PARK. Pendant ce temps, le 1.FC Koln et le VfB Stuttgart se sont tous deux rendus à Austin, au Texas, où ils se sont affrontés et ce dernier s’est imposé 4-2.

Même l’équipe de Bundesliga 2 Hamburger SV s’est installée en Californie pour le début de la trêve hivernale. Ils ont battu l’Orange County Soccer Club par 1-0.

Le DFL, qui est l’organisation administrative de la Bundesliga, tente de populariser la ligue en Amérique du Nord en particulier, étant donné le grand potentiel de revenus supplémentaires de la télévision et des sponsors.

Photo : IMAGO / Kirchner-Media