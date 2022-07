Le héros russe de la Coupe Stanley signe un nouveau contrat exceptionnel

Valeri Nichushkin restera chez les rois de la Coupe Stanley, l’Avalanche du Colorado

La star du hockey russe Valeri Nichushkin a été récompensée pour ses exploits à la Coupe Stanley en signant à nouveau avec l’Avalanche du Colorado pour un nouveau contrat de huit ans d’une valeur de 49 millions de dollars.

Nichushkin a aidé le Colorado à remporter la Coupe Stanley pour la première fois en 21 ans lorsqu’il a vaincu le double champion en titre, le Lightning de Tampa Bay, le mois dernier.

L’attaquant russe, 27 ans, entamait l’été en tant qu’agent libre sans restriction, mais a conclu un nouveau contrat exceptionnel pour rester à l’Avs, a confirmé l’équipe lundi.

“Signer Val à un accord à long terme était une priorité absolue pour nous cette intersaison, car il aurait été l’un des attaquants les plus recherchés sur le marché libre”, a déclaré Joe Sakic, président des opérations hockey de l’Avalanche.

« Val est un grand ailier fort, rapide et tenace qui est implacable sur la rondelle. Il peut jouer sur la première ligne avec nos meilleurs joueurs, vous pouvez le faire monter et descendre dans l’alignement. Il joue en avantage numérique, en désavantage numérique, dans toutes les situations où vous avez besoin de lui. Il travaille fort à l’extérieur de la glace ainsi qu’au gymnase et est une personne humble et un excellent coéquipier. Il est un joueur tellement important dans notre alignement et une énorme raison pour laquelle nous avons remporté la coupe Stanley. »

Nichushkin, né à Tcheliabinsk, a été repêché pour la première fois dans la LNH par les Stars de Dallas en 2013, mais sa carrière au sein de l’organisation n’a jamais vraiment décollé et il a passé un séjour dans son pays natal au CSKA Moscou avant de finalement retourner aux États-Unis.

Il a rejoint l’Avs en 2019 et s’est imposé dans l’équipe vainqueur du championnat la saison dernière, notamment lors de la finale contre le Lightning.

Dans l’ensemble des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2022, Nichushkin a enregistré des records en carrière avec neuf buts, six passes et 15 points.

Il a été révélé après le match 6 contre Tampa que Nichushkin avait joué avec une grave blessure au pied droit, ce qui signifiait qu’il ne pouvait enfiler son patin qu’avec une assistance médicale. La star est même apparue dans un fauteuil roulant lors d’une partie du défilé de la victoire des Avs au centre-ville de Denver.

Ailleurs dans les nouvelles de la LNH mettant en vedette des vedettes russes, il a été rapporté cette semaine que l’icône des Penguins de Pittsburgh, Evgeni Malkin, testerait le libre arbitre cet été, mettant probablement fin à ses 15 ans d’association avec l’organisation.