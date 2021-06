Un HÉROS qui a abattu un tueur de flic armé d’un AR-15 a ensuite été tragiquement abattu par un officier d’intervention.

John Hurley, 40 ans, a utilisé son pistolet de transport dissimulé pour tuer le tireur Ronald Troyke, 59 ans, qui venait d’assassiner un policier à Arvada, Colorado, lundi.

John Hurley a été abattu par des flics après avoir tué un homme armé qui avait assassiné un policier Crédit : Facebook

Le tireur est photographié avec un fusil d’assaut avant que John ne l’abatte Crédit : Service de police d’Arvada

Cependant, après avoir tiré sur le tueur de flic, John a ramassé le fusil d’assaut de l’homme pour le désarmer et a ensuite été abattu par un officier quelques instants plus tard.

La police a salué aujourd’hui John comme un « véritable héros » tout en admettant le cas tragique d’une erreur d’identité.

Bill Troyanos, témoin de la fusillade, a regardé John abattre le tireur après s’être assuré que les spectateurs de la zone s’éloignaient de la scène et étaient en sécurité.

L’employé du magasin, Bill, a déclaré que John était entré dans son magasin vers 13 h 15, quelques instants avant que des coups de feu ne retentissent.

Il a déclaré à The Denver Channel que le Bon Samaritain avait sorti son arme de son étui et s’était précipité pour faire face au tireur.

Bill a déclaré: « Il n’a pas hésité – il n’est pas resté là et n’y a pas réfléchi.

« Je veux juste m’assurer que sa famille sache à quel point il était héroïque. »

L’officier Gordon Beesley a été tué par Troyke à Arvada, Colorado lundi Crédit : AP

John a confronté Troyke et lui a tiré jusqu’à six coups de feu, le faisant tomber contre une voiture garée, a déclaré Bill.

Un autre employé de magasin a déclaré avoir entendu John exhorter les autres à chercher un abri.

Il a dit : « Il s’est retourné et a regardé vers tout le monde au restaurant et nous a dit qu’il [the gunman] vient, qu’il revient et que nous devrions entrer à l’intérieur. »

Les autorités n’ont pas confirmé si des accusations pouvaient être portées contre l’officier qui a abattu John.

La police a déclaré aux médias locaux que le flic anonyme avait été mis en congé administratif.

Les rapports indiquent que John était un chef qualifié et avait récemment travaillé pour une entreprise de restauration.

Son ancien collègue Cole Crocker a déclaré à Fox 31 qu’il était une personne attentionnée.

Il a déclaré: « Johnny était le genre de gars qui penserait à tout le monde sauf à lui-même d’abord, toujours. »

La police a déclaré que le mobile du meurtre du policier était une « haine des policiers ».

John a été salué comme un «véritable héros» par la police aujourd’hui Crédit : Facebook

La police a déclaré que Beasley avait été « pris en embuscade » par le tireur qui « détestait » les flics Crédit : AP

L’officier Gordon Beesley, 51 ans, a été « visé parce qu’il portait un uniforme de police Arvada et un badge », ont déclaré des responsables.

Le chef Link Strate a déclaré aux journalistes: « L’officier Beasley a été pris en embuscade par quelqu’un qui a exprimé sa haine des policiers. »

Il a qualifié le meurtre d' »acte délibéré de violence » et d' »incident isolé ».

Pourtant, la police n’a pas fourni d’autres détails sur le tireur mort et sur la façon dont ils savaient qu’il avait délibérément attaqué Beesley.

Strate a qualifié John, de Golden, Colorado, de « véritable héros qui a probablement perturbé ce qui aurait pu être une plus grande perte de vie ».

Beesley était flic depuis 19 ans et travaillait actuellement comme agent des ressources scolaires.

Il laisse dans le deuil sa femme Karen et leurs deux enfants.

Selon le Denver Post, Troyke a été reconnu coupable d’agression au troisième degré en 1992, un DWI deux ans plus tard et a été déclaré en faillite en 2013.