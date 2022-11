Le héros néerlandais de la Coupe du monde, Cody Gakpo, répond aux rumeurs de Manchester United

Les tournois majeurs produisent toujours quelques stars révolutionnaires dont les exploits sur la grande scène élèvent leur profil à un nouveau niveau.

Les Coupes du monde précédentes ont annoncé l’émergence d’El Hadji Diouf, Mesut Ozil, Asamoah Gyan et James Rodriguez, entre autres, contribuant à des mouvements de transfert importants.

Le Néerlandais Cody Gakpo s’est démarqué jusqu’à présent, marquant contre le Sénégal et l’Équateur lors des deux premiers matches de groupe de son pays.

Après un excellent début de saison avec le PSV Eindhoven, ces objectifs ont considérablement augmenté son statut et sa valeur.

Aux côtés d'Arsenal et Liverpool, Manchester United sont l'un des nombreux clubs de premier plan qui continuent de suivre les progrès de Gakpo.

En été, l'ailier de 23 ans a refusé les transferts potentiels à Leeds United et Southampton afin de poursuivre son évolution au PSV.

Cela s’est avéré être la bonne décision car une série de 14 buts en 23 matchs dans toutes les compétitions, en plus de son succès international, a renforcé les perspectives de Gakpo.

Lors d’une conférence de presse avant le dernier match de groupe des Pays-Bas contre le Qatar, il a été interrogé sur les spéculations le liant à de plus grands clubs.

“Je me concentre maintenant sur la Coupe du monde, mais c’est toujours agréable d’entendre de telles rumeurs. J’essaie juste de me concentrer ici et de faire de mon mieux », a déclaré Gakpo.

« Je sais de quoi je suis capable, mais c’est toujours un défi d’atteindre le plus haut niveau possible et je n’en suis pas encore là. Je pense que je peux améliorer beaucoup de choses.

Gakpo a gravi les échelons des jeunes au PSV pour faire ses débuts en Eredivisie contre Feyenoord en février 2018.

Au cours des dernières années, il est devenu un joueur clé avec une plus grande constance et un bien meilleur record de buts.

Il était responsable du vainqueur de la finale de la Coupe KNVB plus tôt cette année, alors que le PSV est revenu par derrière pour battre l'Ajax 2-1.