Le héros méconnu de l’Inde est devenu une sensation du jour au lendemain

Si vous demandez à n’importe quel fan de sport dans le pays, “quel joueur indien a été le plus constant en battant certains des meilleurs joueurs du monde au cours de la dernière année et apporte des lauriers au pays”, la réponse HS Prannoy ne devrait pas surprendre. tu.

Prannoy a vraiment touché l’imagination et la conscience du pays, quand à la télévision en direct, jouant les demi-finales de la coupe Thomas contre une équipe danoise forte et très motivée, jouant avec une entorse à la cheville et visiblement souffrant quand il a marché sur le pied blessé, il a joué le match de sa vie pour remporter une victoire mémorable sur Rasmussen Gemke et propulser l’Inde en finale de la Coupe Thomas.

Il a joué un jeu très contrôlé et articulé pour empêcher les Danois de soulever la coupe. Au cours de toutes mes années en tant qu’entraîneur national et commentateur télévisé, je ne me souviens pas d’un match comme celui-là, où un joueur blessé jouant dans une compétition de haut niveau a joué avec autant de concentration, d’équilibre, d’intelligence et de contrôle.

Alors qu’une nation étonnante regardait la victoire se dérouler, collée. l’écran de télévision, Prannoy est devenu du jour au lendemain un héros national. Chaque Indien est devenu son fan, y compris un Premier ministre rayonnant Narendra Modi, qui a d’abord parlé à l’équipe indienne à Bangkok où la coupe Thomas se jouait avec une mention spéciale pour Prannoy. Le PM a également organisé un dîner pour l’équipe indienne et a eu une longue conversation avec Prannoy.

Mais Prannoy, qui avait un classement mondial en carrière de 8 en 2018, a été le héros méconnu du badminton indien pendant longtemps. Il a d’abord vécu dans l’ombre de Parupalli Kashyap puis de Kidambi Shrikant. Même un Lakshya Sen, âgé de 20 ans, a eu plus de succès dans les médias avec son chutzpah et quelques bonnes victoires plus tôt cette année alors qu’il atteignait les finales de l’All England et de l’Open d’Allemagne. Mais se cacher dans l’ombre n’a pas empêché Prannoy de réaliser des performances exceptionnelles.

En 2015, lors de la super série indienne, il a battu le numéro 2 mondial Jan Jorgensen en trois Jeux.

2016 l’a vu remporter le Swiss Grad Prix où il a été battu en finale par l’Allemand Marc Zwiebler, tête de série.

En 2018, il a surpris le coréen Son Won Ho, alors classé numéro 1 mondial, aux Championnats d’Asie.

De plus, juste avant le début de sa carrière senior, il a montré suffisamment de talent pour remporter une médaille d’argent aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2010 à Singapour. La même année, il a également obtenu une médaille de bronze aux championnats du monde juniors.

Mais pourquoi est-ce que je donne toutes ces statistiques sur Prannoy ? Eh bien, j’ai une raison sérieuse à cela. Il y a quelques jours, alors qu’il donnait à nouveau une performance exceptionnelle aux championnats ouverts de Singapour, j’avais envoyé un message demandant de me donner une lettre approuvant mon nom pour un prix national que je pense fortement mériter.

Mais cela renforcera ma demande si un autre lauréat national approuve votre candidature.

Mais sa réponse m’a stupéfait quand il a répondu qu’il aimerait m’aider, mais qu’il ne peut pas. Pourquoi ai-je demandé, maintenant très curieux. Il a dit: “Monsieur, je n’ai reçu aucun prix national au cours de ma longue carrière.” J’étais sans voix, c’est le moins qu’on puisse dire.

C’est en effet une honte nationale. Voici un navetteur qui a battu, de 2015 à 2018, les n°1 et 2 mondiaux en Son Won Ho et Jorgensen. Il a battu le champion olympique en titre Chen Long et le médaillé d’argent olympique Lee Chong Wei.

Il a remporté la médaille d’or du Grand Prix de l’Open de Suisse en battant l’Allemand Marc Zwiebler, bien mieux classé. Non seulement cela, mais en tant que junior, il a obtenu une médaille d’argent aux Jeux olympiques de la jeunesse et une médaille de bronze aux championnats du monde juniors.

Et tandis que le reste du monde sentait la poussière aux pieds de ballet du champion du monde et olympique Viktor Axelson, notre homme Prannoy a vaincu ce géant danois presque invincible au master indonésien 2021. Et il a atteint le rang de 8 mondial.

Je reviendrai un peu plus tard sur la liste des plus grands noms qu’il a battus, mais rien que sa performance en 2015 aurait dû lui valoir au moins le prix Arjuna. Mais sa vitrine est nue. Pas d’Arjuna. Les autorités n’ont tout simplement pas rendu justice à ce grand joueur qui a rendu de grands services au badminton indien depuis 2010. Cette lacune doit être comblée sans tarder.

Avant de terminer cet article, permettez-moi d’apporter la liste des joueurs de classe mondiale qu’il a vaincus. Selon Wikipedia, Prannoy avait battu Lee Chong Wei deux fois, l’actuel champion du monde Loh Kean deux fois, Chou Tien Chen trois fois, Jan Jorgensen quatre fois, Viktor Axelson une fois, Anders Antonsen deux fois, Son Won Ho deux fois, Taufiqe Hidayat une fois et enfin la légende vivante de Chine Lin Dan trois fois. Le seul joueur de haut niveau qu’il n’avait pas pu battre est Kento Mamota du Japon contre qui Prannoy a perdu 8 fois de suite.

