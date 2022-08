Le héros local Jeff Symonds à surveiller à l’Ironman Penticton

Devant une foule immense, les 2 000 athlètes d’Ironman Canada ont débuté leur course de 226,3 km dans les eaux chaudes du lac Okanagan dimanche matin.

Les 3,8 kilomètres de natation les ont emmenés au SS Sicamous et retour et à un rythme rapide, ils étaient hors de leurs combinaisons de plongée et sur les vélos pour un vélo difficile de 180 kilomètres, un parcours en boucle qui monte le col Richter et le lac Yellow avant de prendre une descente sinueuse sur White Lake Rd. retour à Penticton.

Les athlètes doivent descendre de cheval et commencer leur course vers 23h30.

Le héros local et professionnel de l’Ironman Jeff Symonds est à surveiller alors qu’il réalise un rêve d’enfant de franchir la ligne d’arrivée dans la ville où il a grandi.

« Même s’il n’y a pas de course professionnelle cette année, je n’ai pas pu résister à l’opportunité d’enfin devenir moche ici ! Sans prix en argent, ce n’est peut-être pas la meilleure décision financière, mais j’ai grandi en regardant cette course depuis l’âge de quatre ans et regarder les locaux concourir est ce qui m’a inspiré à me lancer dans ce sport fou », a déclaré Symonds sur son compte Instagram.

“Il est important pour moi d’être un modèle et de donner aux jeunes de cette ville la même inspiration que j’ai eue en grandissant.”

Ron Zalko a amené Ironman à Penticton, en 1983, par amour du sport, des triathlètes et du Canada, a-t-il déclaré. Il n’a pas pu se rendre à Penticton ce week-end mais a envoyé ses meilleurs vœux à tous les athlètes sur le parcours.

Ironman Penticton est une natation de 3,8 km, un vélo de 180 km et une course de 42 km à travers Penticton et ses environs.

Cette année, un nouveau parcours de course à pied plat et rapide passera par des vignobles et des vergers locaux le long du sentier KVR à Naramata. À la fin du parcours de 226,3 km, les athlètes se dirigeront vers la ligne d’arrivée historique sur Lakeshore Drive avec le premier finisseur attendu vers 15 h.

« Il n’y a rien de plus inspirant que de voir les athlètes franchir la ligne d’arrivée et d’entendre leurs histoires », a déclaré le maire de Penticton, John Vassilaki.

L’expérience Ironman s’est déroulée tout le week-end et le Kids Ironman a été un énorme succès avec plus de 400 enfants qui ont couru samedi devant des foules massives, y compris des professionnels de l’Ironman qui les ont encouragés jusqu’à la ligne d’arrivée.

LIRE LA SUITE : Tout ce que vous devez savoir sur l’Ironman Penticton

Dernières nouvellesÉvénementsPenticton