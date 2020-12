Paolo Rossi, un héros du football italien qui a renvoyé les Azzurri à la victoire lors de la Coupe du monde 1982, est décédé à l’âge de 64 ans, provoquant une vague de chagrin et d’hommages.

L’épouse de Rossi, Federica Cappelletti, a annoncé le décès avec un post sur Instagram à côté d’une photo du couple, accompagnée du commentaire «Forever», suivi d’un cœur.

« Il n’y aura jamais personne comme vous, unique, spécial, après vous le rien absolu … », a également écrit Cappelletti sur Facebook.

La cause de sa mort n’a pas été révélée mais les médias italiens ont rapporté que Rossi souffrait d’une « maladie incurable ».

Des hommages ont été rendus à «Pablito», la star qui a été bannie pendant trois ans pour son rôle dans un scandale de paris, mais est revenue pour remporter la Coupe du monde en Espagne et le Ballon d’Or la même année.

Malgré la rupture au petit matin, les médias italiens ont éclaboussé les nouvelles, tandis que les médias sociaux s’illuminaient d’hommages et « Paolo Rossi » était l’élément de recherche numéro un en Italie.

« Le football et l’Italie pleure Paolo Rossi », titrait la Gazzetta dello Sport, comme La Stampa l’appelait le « héros de l’Espagne ’82 ».

La nouvelle de son décès survient deux semaines après la mort de la légende du football argentin Diego Maradona, vainqueur de la Coupe du monde 1986.

Scandale de corruption

Rossi a gagné le cœur des fans italiens au cours de l’été 1982, lorsque ses buts ont entraîné Azzurri d’Enzo Bearzot à un troisième titre mondial.

L’Italie a commencé le tournoi avec trois matchs nuls sans intérêt avant de prendre vie et de remporter le titre.

Mais l’icône sportive italienne a failli manquer le tournoi.

Il a été pris dans un scandale de corruption et interdit pendant trois ans en 1980, mais après avoir continuellement protesté, son innocence a été autorisé à jouer après deux ans.

Ailier léger et vif qui s’est converti en avant-centre, Rossi avait une étrange capacité à être au bon endroit au bon moment.

Il a explosé sur la scène du tournoi de 1982 avec un triplé lors de la défaite 3-2 du Brésil.

En demi-finale, il a marqué les deux buts alors que l’Italie battait la Pologne 2-0, et il a frappé le premier match lors de la victoire 3-1 contre l’Allemagne de l’Ouest en finale.

Rossi a terminé meilleur buteur du tournoi avec six buts.

Il était également membre de l’équipe italienne qui a terminé quatrième en Argentine en 1978.

Avec Christian Vieri et Roberto Baggio, il détient le record italien de neuf buts marqués en Coupe du monde.

Il a marqué 20 buts en 48 apparitions pour l’Italie et a été élu footballeur européen de l’année en 1982.

Tragédie du Heysel

Né à Prato en Toscane, Rossi a fait ses débuts professionnels à la Juventus en 1973, mais son premier séjour de deux ans au club de Turin a été entaché de blessures au genou.

Ses premiers succès en club ont été avec Vicenza où il a été le meilleur buteur de la Serie B avec 21 buts lors de la saison 1976-1977, et a aidé le club dans l’élite.

La saison suivante, Vicenza a défié la Juventus pour le titre de champion et Rossi a terminé la saison en tant que meilleur buteur de Serie A avec 24 buts.

Il a passé une autre saison avec Vicenza, mais après sa relégation, il est parti pour un prêt à Pérouse, devenant impliqué dans le scandale de trucage de matchs de 1980 connu en Italie sous le nom de Totonero.

En conséquence, Rossi a raté le Championnat d’Europe 1980, où l’Italie a terminé quatrième à domicile.

Après sa suspension, Rossi est retourné à la Juventus et la saison 1983-1984 a été sa plus réussie au niveau du club.

Il a formé un partenariat formidable avec Michel Platini et Zbigniew Boniek et a accumulé des trophées – deux Serie A, la Coupe d’Italie, la Coupe des Coupes et la Supercoupe d’Europe.

En 1985, la Juventus a remporté la Coupe d’Europe au milieu de la tragédie de la finale du Heysel Stadium, où 39 supporters ont été tués, qui devait être le dernier match de Rossi avec les «Bianconeri».

Il est allé voir son rival de l’AC Milan pour une saison infructueuse qui a été éclipsée par une blessure, tout comme sa dernière saison à Hellas Verona.

En 1987, âgé de 31 ans, Rossi décide de tourner la page après près de 400 matches de championnat et 154 buts, 48 ​​sélections et 20 buts pour l’Italie.

Après sa carrière de footballeur, Rossi a travaillé comme expert de la télévision.

« Une nouvelle terriblement triste: Paolo Rossi nous a quittés », a déclaré Enrico Varriale, présentateur de RAI Sport.

«Inoubliable Pablito, qui nous a tous fait tomber amoureux en cet été 1982 et qui a été un collègue de travail précieux et compétent à la RAI ces dernières années.

« RIP cher Paolo. »

Rossi laisse dans le deuil sa femme et ses trois enfants.