Le héros guinéen Poetic Flare a 13 ans pour le rendez-vous du Palais St James | Nouvelles de course

Le héros classique Poetic Flare et l’invaincu Mostahdaf font partie des 13 poulains déclarés pour les St James’s Palace Stakes à Royal Ascot.

Poetic Flare de Jim Bolger a décroché les 2000 Guinées à Newmarket début mai, depuis qu’il a terminé sixième des Guinées françaises et deuxième des Guinées irlandaises derrière son coéquipier Mac Swiney.

Mostahdaf a remporté chacun de ses trois départs à ce jour pour John et Thady Gosden – complétant son triplé dans les Heron Stakes à Sandown il y a près de quatre semaines.

Le poulain de Frankel a battu Highland Avenue de Charlie Appleby d’une demi-longueur dans ce concours Listed et la paire renouvellera la rivalité au niveau du groupe un mardi.

Appleby monte également la sixième place des Irish Guineas à La Barrosa, tandis que Lucky Vega de Jessica Harrington apporte également une solide forme classique à la table, ayant terminé troisième à Newmarket et quatrième à Curragh.

Aidan O’Brien dirige Battleground, Ontario et Wembley, avec son fils Joseph représenté par Thunder Moon.

Battleground et Wembley, qui portent tous deux des liens de langue pour la première fois, ainsi que Thunder Moon tous déçus par les Guinées à Newmarket et Wembley n’a pas non plus depuis réussi à tirer dans l’équivalent irlandais.

Bullace (Ralph Beckett), Chindit (Richard Hannon), Maximal (Sir Michael Stoute) et Naamoos (Mark Johnston) complètent l’alignement.