Le héros Etihad d’Everton, Demarai Gray, salue un “coup de pouce massif” dans la lutte pour la relégation

Demarai Gray a décrit le match nul d’Everton avec Manchester City samedi comme un “coup de pouce massif” dans leur tentative d’arrêter une mauvaise série de résultats et de s’éloigner des problèmes de relégation. Le spectaculaire égaliseur de Gray à la 64e minute a assuré un point à l’équipe de Frank Lampard au stade Etihad – ce n’était que leur deuxième point sur les 15 derniers possibles et a suivi la défaite 2-1 des Wolves à Goodison Park le lendemain de Noël. “Ce sera un énorme coup de pouce pour l’équipe à la suite de la dernière performance”, a déclaré Gray. “Manchester City est l’un des meilleurs au monde, alors merci à nous, nous avons montré notre qualité et merci aux fans, évidemment, de nous avoir soutenus tout au long, mais en tant qu’équipe, nous appliquons cette performance au prochain match. Sur le dos de nos dernières performances, côté football, c’était une amélioration massive. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

“Évidemment, quand vous venez à l’Etihad, vous devez changer un peu votre plan de jeu, mais nous nous y sommes bien tenus. Nous avons eu notre récompense avec le but et après cela, nous avons creusé profondément, donc il y a beaucoup de points positifs à prendre. Je ne pense pas que ce soit juste quand nous jouons à City, cela fait partie de notre caractère et de l’ADN du club, se battre et creuser profondément pour obtenir des résultats. Nous avons tout laissé là-bas.

Everton accueillera ensuite Brighton mardi et Gray insiste pour que les joueurs restent derrière Lampard et sont déterminés à endurer une deuxième saison consécutive passée à lutter contre la chute. “Nous avons traversé beaucoup de moments difficiles”, a déclaré le joueur de 26 ans. “La saison dernière, nous avons montré notre caractère [beating relegation on the last day] et je ne veux pas me retrouver dans cette situation cette année.

“Cela a été un peu haut et bas mais nous avons montré une vraie qualité avec nos performances cette saison, il s’agit simplement de maintenir nos normes élevées et de performer à ce genre de niveau autant que nous le pouvons et si nous le faisons, nous deviendrons plus bons résultats.”

Dominic Calvert-Lewin a impressionné contre City lors de son premier départ depuis fin octobre après des problèmes de blessures à long terme. “Il fait partie intégrante de notre plan de match”, a déclaré Gray à propos de l’avant-centre. “C’était l’un de ces matchs où vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose en attaque, il a dû faire un quart de travail et travailler pour nos moments, mais c’est bien de l’avoir là-bas et je suis heureux qu’il obtienne quelques minutes.

“Il a eu des moments difficiles. C’est dommage parce qu’il a tout fait correctement, il prend soin de lui. Il a eu un peu de malchance donc je suis content de le retrouver.