Le héros espagnol Olga Carmona apprend la mort de son père après la victoire finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre

L’héroïne espagnole de la Coupe du monde Olga Carmona a été frappée par une nouvelle tragique après que son but a scellé le titre pour La Roja dimanche en apprenant que son père était décédé.

Carmona a marqué le seul but du match alors que l’Espagne battait l’Angleterre 1-0 à Sydney pour remporter sa toute première Coupe du monde féminine.

Après avoir marqué avec une finition basse dans le coin à la 29e minute, l’arrière gauche du Real Madrid a célébré en remontant son maillot et en révélant le mot « Merchi » sur son maillot de corps en mémoire de la mère d’un ami décédé récemment.

« Cette victoire est pour la mère d’un de mes meilleurs amis qui est décédé récemment », a-t-elle expliqué après le match.

Mais plus tard, elle a découvert que son propre père était décédé et la triste nouvelle a ensuite été partagée par la Fédération espagnole de football.

« Nous regrettons profondément de devoir annoncer le décès du père d’Olga Carmona », la RFEF a écrit dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista a conocido la triste noticia una vez concluida la finale de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga ya su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF20 août 2023 Voir plus

« Le footballeur a appris la triste nouvelle après la finale de la Coupe du monde. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Olga et à sa famille en ce moment de profonde tristesse.

« Nous t’aimons, Olga, tu es l’histoire du football espagnol. »

Le Real Madrid a également présenté ses condoléances au joueur de 23 ans, qui a rejoint le club depuis Séville en 2020.

« Le Real Madrid, le président et le conseil d’administration sont profondément attristés par le décès du père de notre joueuse Olga Carmona », a déclaré Los Blancos. dans un rapport.

« Le Real Madrid souhaite présenter ses condoléances et sa profonde sympathie à Olga, à sa famille et à tous ses proches. Qu’il repose en paix. »

Plus tard, Carmona écrit sur Twitter: « Et sans le savoir, j’ai eu mon étoile avant le début du match. Je sais que tu m’as donné la force de réaliser quelque chose d’unique. Je sais que tu m’observais ce soir et que tu es fier de moi. Repose en paix, Papa. »

