Le héros du triplé de Tottenham, Gareth Bale, rayonne: «Je suis toujours heureux quand je joue» | Actualités du football

Gareth Bale a exprimé son approbation avec le nouveau plan d’attaque du manager par intérim Ryan Mason après son brillant tour du chapeau lors de la victoire 4-0 de Tottenham sur Sheffield United.

Tottenham s’est maintenu dans la course de qualification de la Ligue des champions, avec Chelsea, quatrième, cinq points d’avance sur eux avec quatre matches à jouer.

Bale était injouable et a porté son total de buts en Premier League à huit buts au cours des huit derniers matchs, mais cela doit donner une idée de ce qui aurait pu être cette saison.

Le Gallois était de manière alarmante sous-utilisé par l’ancien patron Jose Mourinho, même lorsqu’il avait retrouvé une condition optimale, et jouant avec liberté dans un front quatre avec Harry Kane, Heung-Min Son et Dele Alli, les Spurs étaient une menace constante et loin du style pragmatique qui tenait à l’époque de Mourinho.

















Après avoir marqué son premier tour du chapeau à Tottenham depuis 2012, Bale a déclaré Sky Sports: «C’est toujours agréable d’obtenir un autre tour du chapeau et un autre ballon de match.

« Je me souviens de mon dernier triplé – Villa à l’extérieur, je pense. C’était il y a quelque temps et c’est bien d’avoir un triplé, mais plus important encore, c’est trois points pour l’équipe et nous passons au suivant.

Balle brillante Gareth Bale a inscrit le septième triplé de sa carrière en club, dont trois à Tottenham Hotspur (quatre pour le Real Madrid). Les autres triplés des Gallois pour les Spurs ont eu lieu contre Aston Villa en décembre 2012 en Premier League, et en octobre 2010 contre l’Inter Milan en UEFA Champions League.

«Ce fut une excellente performance de la part de tout le monde, en particulier de Serge [Aurier, who provided two assists]. J’ai dit que si c’était trois passes, il pourrait avoir le ballon de match.

« Gagner rend toujours tout le monde heureux et donne une mentalité gagnante au vestiaire. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais j’ai l’impression que nous faisons un pas dans la bonne direction.

« De toute évidence, vous devez tenter votre chance quand ils viennent, et heureusement, j’en ai eu quelques-uns ce soir. Je me sens bien. Comme je l’ai déjà dit, j’avais juste besoin de jouer à des jeux et de faire une série de jeux et je le fais. maintenant, donc je suis content et quand je suis content, je joue normalement bien.

« Ce fut une excellente performance de l’équipe. Dès le premier coup de sifflet, j’ai senti que nous étions sur le pied avant et que nous en avons pris le contrôle et joué du bon football. J’ai l’impression que nous faisons un pas dans la bonne direction et que nous jouons plus comme le Façon Tottenham. «

Bale pourrait-il rester aux Spurs?

À propos de la performance élégante de Bale, le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, a déclaré: « J’ai toujours dit que Gareth n’avait pas perdu et ne perdrait pas cette capacité dans le dernier tiers à produire des moments d’excellence. C’est un joueur de classe mondiale – il l’a prouvé sur beaucoup. La chose la plus agréable à son sujet ce soir était son attitude, sa course pour l’équipe. «

Lorsqu’on lui a demandé si le prêt de Bale pour le Real Madrid pouvait encore être prolongé, Mason a déclaré: « Je pense que c’est une discussion une fois la saison terminée. Notre priorité est le prochain match. »

Mason a déclaré qu’il était choqué que John Fleck de Sheffield United ait échappé à un carton rouge pour avoir semblé tamponner la tête de Giovani Lo Celso.

L’incident s’est produit en seconde période alors que Lo Celso est tombé sous le défi de Fleck et le joueur de Sheffield United a ensuite ratissé sa botte sur le côté de la tête de l’Argentin.

Lo Celso est parti plus tard et a été vu avec un grand sac de glace attaché à sa tête.

« Je suis tellement choqué que ce n’était pas un carton rouge », a déclaré Mason. « Je suis choqué que l’équipe VAR n’ait pas au moins dit à l’arbitre de jeter un coup d’œil. Je pense que c’est un carton rouge.

















0:38



John Fleck de Sheffield Utd a eu la chance d’éviter un expulsion après son affrontement avec Giovani Lo Celso de Tottenham



« Je ne pense pas qu’il y ait un carton rouge plus clair. Vous voyez la rediffusion une fois et il a mis un adversaire en danger. Je ne peux pas croire que cela n’ait pas été donné comme un carton rouge. C’est évitable. »

Mason lui-même a dû se retirer du jeu après avoir subi une fracture du crâne alors qu’il jouait pour Hull City en 2017.

L’incident de Lo Celso n’a pas éclipsé une deuxième victoire en deux matches de championnat pour Mason, qui est en charge jusqu’à la fin de la saison après le limogeage de Mourinho.

Sheffield United n’a récolté que quatre points sur un possible 51 disponibles à l’extérieur de la maison cette saison, perdant 15 de leurs 17 matches de ce type.

La saison dernière, les Blades ont gagné plus de points lors de leurs trois premiers matchs à l’extérieur, perdant seulement six fois lors de leurs voyages dans la ligue.

Paul Heckingbottom a vu son équipe de Sheffield United concéder 15 buts lors de ses six matches de Premier League en charge, et le manager par intérim des Blades a été frustré par la démonstration de son équipe avec la seule fierté de jouer pendant une campagne décevante.

« Nous devons être à notre meilleur chaque semaine pour obtenir un résultat et nous ne l’avons pas été », a-t-il déclaré. La première moitié m’a le plus bouleversé. Ce n’était pas assez bon. Il y a de la colère dans cette première mi-temps. Je n’aime pas regarder ça. Le premier objectif est tellement passif. Le second est un compteur de notre coin. Le troisième est un cadeau dans une mauvaise zone. Nous ne pouvons pas nous permettre d’offrir ce genre d’opportunités à ces joueurs.

« Quand nous sommes sortis en seconde période, c’était une bien meilleure attitude. C’est une question d’attitude et de mentalité. D’ici la fin de la saison, ce doit être une équipe prête à se battre. Cela a fait des ravages depuis. le premier lockdown et nous avons eu un changement de personnel. Nous avons besoin du retour des fans. Mais la façon dont nous abordons les quatre derniers matchs est importante.

À propos de l’incident de Fleck, il a ajouté: « Il n’y a pas de place pour cela sur un terrain de football, mais le VAR l’a examiné et il a été jugé accidentel et non intentionnel. »

