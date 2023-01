Le héros du Nouvel An lunaire américain raconte l’arme de catch du tueur

L’homme crédité d’avoir désarmé un suspect lors d’une fusillade de masse raconte comment il s’est battu pour sa vie.

Le jeune codeur dit qu’il savait qu’il allait mourir quand il a vu le suspect pointer une arme sur lui.

Le suspect a été retrouvé mort quelques heures plus tard.

Le jeune codeur crédité d’avoir désarmé le suspect de 72 ans lors d’une fusillade de masse lors des célébrations du Nouvel An lunaire en Californie a décrit sa bataille “primale” avec le tireur.

L’homme, identifié par le New York Times comme étant Brandon Tsay, 26 ans, se trouvait samedi soir dans le bureau de la salle de bal et studio Lai Lai à Alhambra, à la gestion familiale, en train de regarder des danseurs lorsqu’il a levé les yeux pour voir le suspect pointer une arme à feu. à lui.

“Mon cœur s’est serré, je savais que j’allais mourir”, a-t-il déclaré au journal.

“Ce moment-là, c’était l’instinct primal”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas ce qui m’a pris.”

Il se jeta sur l’homme et attrapa le canon de l’arme, commençant le combat de sa vie.

Tsay, dont les grands-parents ont fondé la salle de bal, ne savait pas que le suspect, identifié par la police comme Huu Can Tran, aurait tué 10 personnes et blessé 10 autres quelques minutes plus tôt dans une autre salle de danse du parc voisin de Monterey.

Il a dit qu’il n’avait jamais vu d’arme à feu dans la vraie vie – mais qu’il était clair que le tireur n’était pas là pour voler l’endroit mais pour tuer.

“De par son langage corporel, son expression faciale, ses yeux, il cherchait des gens”, a déclaré Tsay au Times.

Des captures d’écran dramatiques tirées d’une vidéo de sécurité obtenue par ABC semblent montrer Tsay et le suspect en train de lutter dans le hall du studio.

“Il me frappait au visage, surtout à l’arrière de la tête. J’essayais d’utiliser mes coudes pour éloigner le pistolet de lui”, a déclaré à ABC Tsay, dont le nez était visiblement meurtri.

Quand il s’est finalement emparé de l’arme, il l’a pointée vers le suspect et a crié “Allez, foutez le camp d’ici”, a-t-il déclaré au New York Times.

Le suspect a semblé hésiter, a-t-il dit.

“Il se tenait juste là, se demandant s’il devait se battre ou s’enfuir”, a déclaré Tsay à ABC.

J’ai vraiment pensé que je devrais lui tirer dessus.

Mais le suspect s’est enfui et Tsay a déclaré avoir appelé la police “avec l’arme toujours à la main”.

Quelques heures plus tard, Tran était mort, se tirant une balle dans une camionnette blanche à Torrance, à plusieurs kilomètres au sud, dimanche après-midi alors que la police se déplaçait pour l’arrêter.

Cinq hommes et cinq femmes, tous dans la cinquantaine ou la soixantaine, ont été tués par le tireur à Monterey Park samedi soir.

La police a déclaré croire que le tireur avait l’intention de commettre un massacre similaire à l’Alhambra et a attribué à ceux qui l’ont désarmé le mérite d’avoir sauvé des vies.

Tsay, un codeur qui travaille au studio plusieurs jours par semaine, a déclaré qu’il n’avait pas reconnu le suspect.

La sœur aînée de Tsay, Brenda, qui dirige l’entreprise, a déclaré que les images montraient la lutte acharnée du tireur pour garder le contrôle de son arme.

“Il n’arrêtait pas de venir vers lui”, a-t-elle déclaré au Times. “Il voulait vraiment récupérer l’arme.”