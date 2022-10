Le héros du Grand National Noble Yeats revient à l’action dans le Prix Heros XII Chase à Auteuil avec James Reveley averti | Nouvelles de la course

James Reveley fera le tour du vainqueur du Grand National Noble Yeats lors de son retour saisonnier pour l’entraîneur Emmet Mullins à Auteuil samedi.

Avec l’amateur Sam Waley-Cohen terminant sa carrière à la mode des contes de fées, chevauchant le vainqueur familial 50/1 de la pièce maîtresse d’Aintree avec sa dernière course à Aintree en avril, Reveley – deux fois couronné champion jockey en France et à nouveau en tête du classement – sera être à bord de l’enfant de sept ans alors qu’il s’aligne en troisième année Prix ​​Heros XII Chase, en direct sur Sky Sports Racing.

Noble Yeats affrontera 12 rivaux dans la poursuite de deux et trois quarts de mille, toutes les routes menant à un retour à Aintree.

Le père de Sam et propriétaire de Noble Yeats, Robert Waley-Cohen, a déclaré : “Nous sommes tous très heureux, il est en forme et arrive à Auteuil aujourd’hui (mercredi).

“James Reveley le scolarisera, probablement vendredi, et il prendra le relais samedi si tout se passe bien.

“C’est une distance intermédiaire à 4 400 mètres, tellement différente du National, mais le terrain est approprié, et c’est une bonne course dans laquelle il n’obtient aucune pénalité, car ils ne comptent pas les handicaps, et c’est un bel endroit pour commencer notre saison, il y a assez en notre faveur.

Image:

Sam Waley-Cohen célèbre sa victoire sur Noble Yeats au Grand National





“Sa prochaine course, en fonction de son parcours samedi, sera une course où nous pourrons découvrir s’il est juste un très bon handicapeur ou le potentiel pour être un bon cheval de distance.

“De toute évidence, vous devez travailler à l’envers depuis le National, n’est-ce pas?”