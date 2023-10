Le héros du Grand National, Corach Rambler, reviendra à Kelso avant que Betfair Chase ne fasse une offre à Haydock | Nouvelles des courses

Le vainqueur du Grand National, Corach Rambler, débutera sa saison à Kelso – si le terrain le permet – avant une éventuelle fissure au Betfair Chase.

Russell a ciblé le circuit Edinburgh Gin Chase at the Borders, près de chez lui, le 28 octobre, avant que des cibles plus importantes ne l’attendent.

Alors qu’un retour à Aintree est envisagé, Russell admet que, en dehors de son nouveau handicap de 159, imiter Tiger Roll et Red Rum sera difficile.

« Nous allons le faire démarrer à Kelso à la fin du mois, à condition que le terrain soit en bon état, et ensuite nous aurons un bon aperçu du Betfair Chase à Haydock. Cela devrait nous donner une bonne idée de l’endroit où nous allons. opposez-vous à ces poursuivants de Graded et nous pourrons alors élaborer un plan un peu plus précis sur ce à quoi ressemblera sa saison », a déclaré le nouvel ambassadeur de William Hill.

« Ce serait formidable de retourner au National car nous savons qu’il adore ça là-bas, mais ce sera évidemment une tâche plus difficile cette fois étant donné qu’il sera beaucoup plus haut dans les poids.

« Je ne suis pas sûr que nous sachions à quel point il est bon, car gagner un Grand National comme il l’a fait et être aussi frais qu’il l’était après sa sortie était quelque chose qu’on ne voit pas très souvent.

« Écu [Peter Scudamore, partner and assistant] Je ne pouvais pas croire à quel point il se sentait bien après cela et nous pensons qu’il s’est encore amélioré au cours de l’été. La façon dont il aborde les choses me fait penser qu’il pourrait y avoir beaucoup plus sous le capot que nous ignorons, ce qui, si c’est vrai, est incroyablement excitant pour nous tous.

« Il est différent de tous les autres chevaux avec lesquels j’ai été associé. Il fait simplement les choses différemment et il vous dit vraiment comment il va et dans quel état d’esprit il se trouve. Il est si intelligent et intelligent dans tout ce qu’il fait et nous ne pouvons pas le faire. attendez de commencer la saison avec lui.