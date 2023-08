Le héros de Wrexham, Ben Foster, prend sa retraite après quatre matchs de Ligue 2

Ben Foster, le gardien de but qui a joué l’héroïsme la saison dernière dans la Conference League, a annoncé sa retraite du football professionnel. Cela survient après seulement quatre apparitions dans la toute nouvelle saison 2023/24 de Wrexham. Les Red Dragons sont revenus dans la Ligue anglaise de football après une course historique à la promotion automatique lors de la dernière campagne en Ligue deux.

Ben Foster a annoncé sa retraite peu de temps après un match nul 5-5 passionnant contre Swindon Town samedi. Même si Wrexham a récupéré le match nul, l’équipe a concédé cinq buts. Lors des trois matchs précédents de Foster, il a accordé huit buts combinés. Le principal élément de cela était les cinq buts accordés contre MK Dons lors du match d’ouverture de la ligue.

À l’âge de 40 ans, Foster est sorti de sa retraite la saison dernière pour aider à répondre à la crise des blessures des gardiens de but au Racecourse Ground. Au total, il a fait 12 apparitions avec Wrexham. S’exprimant après le match de Swindon Town, Foster a déclaré qu’il n’avait pas été à la hauteur cette saison. Par conséquent, la retraite semblait la chose la plus appropriée.

« La vérité honnête est que mes performances cette saison n’ont pas atteint le niveau que j’exige de moi-même et je pense que c’est le bon moment pour prendre ma retraite », a déclaré Foster. « Au premier plan de mon esprit lorsque j’ai pris cette décision, ce n’était pas seulement ce qui était le mieux pour moi, mais aussi pour le club, et prendre la décision donne maintenant au club toutes les chances d’évaluer ses options avant la fermeture de la fenêtre. Wrexham aura toujours une place spéciale dans mon cœur.

La retraite de Ben Foster à Wrexham assure son statut au club

Même si l’ancien gardien de but de l’équipe nationale d’Angleterre n’a pas joué dans sa forme habituelle, sa retraite laisse toujours un héritage solide au club gallois. La saison dernière, lorsque Wrexham était dans une course au titre passionnée avec le comté de Notts, Ben Foster a livré l’un des plus grands moments de football de tous les temps. Menant dans un décideur figuratif de la ligue, Foster a refusé une pénalité du comté de Notts pour assurer une victoire à Wrexham.

Wrexham a toujours Rob Lainton et Mark Howard, et il a signé Luke McNicholas en prêt de Sligo Rovers jusqu’en janvier. Lainton était le partant la saison dernière avant qu’une blessure n’exige l’arrivée de Foster. Cependant, c’est Howard qui a joué entre les bâtons pour Wrexham cette saison. Il a participé à sa victoire en fusillade au premier tour de la Coupe de la Ligue contre Wigan Athletic.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire