Le héros de sa ville natale donne le livre d’histoires de Penticton se terminant par la victoire de l’Ironman

C’était un livre de contes se terminant ce qui a été un week-end incroyable pour Penticton.

Le héros de sa ville natale, Jeff Symonds, a terminé premier de l’Ironman Penticton, bien devant tous ses concurrents dimanche.

Symonds a franchi la ligne d’arrivée à 15 h 09 et a terminé le triathlon de 226 kilomètres en 8 h 38 min 02 s.

Ses parents et sa femme étaient à la ligne d’arrivée avec des milliers de fans et de bénévoles pour l’encourager et saluer le triathlète professionnel.

Sa femme lui a remis la médaille Ironman pour couronner la grande victoire.

La femme du vainqueur de l’Ironman Penticton, Jeff Symonds, lui met une médaille autour du cou à la ligne d’arrivée dimanche. (Nouvelles de Brennan Phillips Western)

À la ligne d’arrivée, Symonds a déclaré qu’être le premier au classement général dans la ville où il a grandi est un rêve devenu réalité.

“C’est là que mon cœur est – il y a tellement de gens ici qui m’ont aidé tout au long de mon voyage et m’ont aidé à traverser les moments difficiles. Je voulais qu’ils en fassent partie », a déclaré Symonds à la ligne d’arrivée. “Écoutons-le pour Penticton.”

Il a fait remarquer à la foule que c’était son professeur de 4e année, Greg Reimer, qui l’avait inspiré à vouloir essayer Ironman.

“Il a fait la course et je pensais qu’il était le gars le plus cool pour ça et je voulais faire ça”, a-t-il déclaré.

En fait, c’est l’impact qu’a eu son enseignant de 4e année à Penticton qui l’a poussé à retourner à l’école pour devenir lui-même enseignant.

“Avoir un impact dans votre communauté est plus important que de gagner de l’argent pour la course”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il soit heureux d’enseigner n’importe quelle matière, son rêve est d’être professeur d’éducation physique. Il espère utiliser les étés pour participer à des triathlons, a-t-il déclaré.

Premier finisseur de l’Ironman Penticton Jeff Symonds prend des photos avec les fans après sa victoire dimanche. (Nouvelles de Brennan Phillips Western)

Symonds a bien nagé et a ensuite déchiré le parcours de vélo, le plaçant loin devant n’importe quel coureur. Il a dit qu’il faisait trop de vélo, ce qui rendait la course un peu plus difficile.

Les anciens élèves de Pen High étaient loin devant tout le monde lors de la transition du vélo à la course.

“Mes connaissances locales sur la partie vélo m’ont aidé”, a-t-il déclaré. “Mais parce que je l’ai poussé sur le vélo, cela a rendu la course la plus difficile.”

« La beauté de notre sport, c’est que c’est vous contre le parcours. Vos concurrents tirent le meilleur de vous », a-t-il déclaré.

“Lorsque vous faites un Ironman, vous devez être à fond”, a-t-il déclaré.

L’Ironman Canada Penticton 2022 n’avait pas de série professionnelle.

« Même s’il n’y a pas de course professionnelle cette année, je n’ai pas pu résister à l’opportunité d’enfin devenir moche ici. Sans prix en argent, ce n’est peut-être pas la meilleure décision financière, mais j’ai grandi en regardant cette course depuis l’âge de quatre ans et regarder les locaux concourir est ce qui m’a inspiré à me lancer dans ce sport fou », a déclaré Symonds sur son compte Instagram.

“Il est important pour moi d’être un modèle et de donner aux jeunes de cette ville la même inspiration que j’ai eue en grandissant.”

Symonds a déclaré au magazine Triathlon Canada qu’il voulait voir son nom sur une plaque Ironman au Rotary Park avec les autres légendes Ironman passées. On dirait qu’il va réaliser son vœu.

Il y avait 2 000 concurrents du monde entier inscrits à l’Ironman Penticton. Il y avait Ironman-mania à Penticton alors que des milliers de personnes se sont rendues à chaque événement pour la célébration d’un week-end.

“J’ai hâte de défier un peloton professionnel l’année prochaine”, a-t-il déclaré à propos du retour d’Ironman à Penticton en 2023.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : editor@pentictonwesternnews.com.

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

newstips@pentictonwesternnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ÉvénementsPenticton