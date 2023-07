Le héros de l’indépendance du Timor oriental Xanana Gusmao revient au pouvoir en tant que Premier ministre

DILI, Timor oriental (AP) – L’ancien combattant pour l’indépendance du Timor oriental Xanana Gusmao a prêté serment samedi en tant que Premier ministre du plus jeune pays d’Asie après que son parti a remporté les élections législatives de mai.

La foule a applaudi alors que l’ancien chef de la guérilla se rendait en cortège jusqu’au palais présidentiel de Dili, la capitale, où lui et ses membres du Cabinet ont été assermentés par le président Jose Ramos-Horta, son compagnon de lutte pour l’indépendance pendant l’occupation indonésienne.

Le nouveau gouvernement est une coalition entre le Congrès national de Gusmao pour la reconstruction du Timor oriental, connu sous le nom de CNRT, et le Parti démocrate.

Gusmao, 77 ans, est devenu le premier président du pays entre 2002 et 2007 et a été Premier ministre entre 2007 et 2015.

Lors des élections de mai, son parti a remporté 41% des voix pour remporter 31 des 65 sièges au Parlement national. C’est juste en deçà des 33 nécessaires pour une majorité absolue, et Gusmao a accepté de former un gouvernement avec le Parti démocrate, qui a remporté six sièges.

Le résultat des élections a révélé un profond mécontentement à l’égard du gouvernement précédent, dirigé par le Front révolutionnaire pour un Timor oriental indépendant, connu sous le nom de Fretilin.

Gusmao fait face à une bataille difficile pour relever les défis économiques, car près de 42 % des quelque 1,5 million d’habitants du pays vivent en dessous du seuil de pauvreté. L’ONU estime que pour 1 000 bébés nés dans le pays, 42 meurent avant leur cinquième anniversaire à cause de la malnutrition.

Gusmao s’est engagé à réduire la pauvreté grâce au plan de développement stratégique de son gouvernement et a réitéré l’importance de la réconciliation et de l’unité nationales pour atteindre les objectifs de développement.

« Je promets de mener à bien les tâches que le peuple m’a confiées et d’apporter la prospérité au peuple timorais grâce aux programmes gouvernementaux », a déclaré Gusmao lors de la cérémonie de prestation de serment.

Il s’est engagé à offrir aux gouvernements locaux la possibilité de concevoir leurs propres programmes de développement, y compris ceux visant à améliorer les services de santé pour les mères et les enfants.

L’envoyé du président indonésien Joko Widodo, le ministre chargé de la coordination des affaires maritimes et de l’investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, et le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, figuraient parmi ceux qui ont assisté à l’inauguration.

Le pays a une importante population jeune – 65% ont moins de 30 ans. Il est également parmi les plus pauvres du monde. Plus de deux décennies après avoir reçu l’indépendance officielle en 2002, il y a un manque d’infrastructures de base, y compris un approvisionnement fiable en électricité et des routes goudronnées dans les zones rurales.

« Il a un charisme et une riche expérience en tant que leader », a déclaré un habitant de Dili, Joao Agustino Sarmento, à propos de Gusmao. « Mais nous voulons le voir apporter des changements plus importants avec son nouveau gouvernement pour vaincre la pauvreté et le chômage auxquels notre pays est toujours confronté. »

La transition du Timor oriental vers une démocratie a été mouvementée, les dirigeants luttant contre la pauvreté massive, le chômage et la corruption. L’économie dépend de la diminution des revenus pétroliers offshore.

L’écrivain d’Associated Press Niniek Karmini à Jakarta, en Indonésie, a contribué à ce rapport.

Portique Meilana, The Associated Press