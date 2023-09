Le héros de la Seconde Guerre mondiale qui a survécu à sa capture par les troupes japonaises fête son 103e anniversaire

Le héros de la RAF, Len Parry, l’un des derniers vétérans britanniques du VJ Day, célèbre aujourd’hui son 103e anniversaire.

Le détenteur du Burma Star, Len, a déclaré dimanche au Sun qu’il avait échappé de justesse lorsqu’il avait été capturé à Singapour.

Le héros de la RAF, Len Parry, au centre, qui fête ses 103 ans, aux côtés de ses amis George Martin, à gauche, et Harry Dowson, à droite. Crédit:

« Nous avons été surpris par les soldats japonais au sol qui nous ont gardés dans notre hangar aérien pendant trois jours », a déclaré le lecteur de longue date.

«Mais lorsque Churchill a capitulé Singapour, tous les Japonais se sont mis à boire. C’est à ce moment-là que nous avons décidé de nous échapper.

Le héros de guerre Len a passé cinq ans en Extrême-Orient, dont six mois en Birmanie et à Ceylan et en Inde.

Son engagement dans le service public pendant et après la Seconde Guerre mondiale lui a même valu une bouteille de champagne des mains du roi Charles l’année dernière, qui a salué son courage dans une lettre personnelle.

Len portera aujourd’hui un toast dans sa maison de retraite du Yorkshire, avec des invités spéciaux de la Royal British Legion et de la Burma Star Association apportant un panier Fortnum and Mason pour le grand jour.

Le lecteur de longue date du Sun, qui a insisté pour porter un blazer, une cravate, un insigne de la RAF et des médailles pour être interviewé, est né d’un vétéran de la campagne britannique de la Première Guerre mondiale à Gallipoli.

Il quitte l’école à 14 ans pour devenir apprenti gaz ingénieur, ayant passé près de cinq ans à installer des compteurs dans sa ville natale de Burnley, dans le Lancashire.

Dans le contexte de l’invasion de la Pologne par Adolf Hitler, déclenchant la Seconde Guerre mondiale, la première tentative de Len de suivre les traces de son père s’est soldée par un rejet – après que la Royal Navy lui a dit qu’il ne pouvait pas quitter la place prévue dans les Royal Engineers.

Il a déclaré : « Mon meilleur ami, il a été appelé (dans la Marine) et j’ai pensé que c’était là que je voulais aller.

« J’ai donc dû me rendre aux bureaux de recrutement de Blackburn, où ils ont regardé mes coordonnées et ils m’ont dit : « Tu n’es pas bon pour nous ».

« J’occupais l’un de ces emplois où l’on disait que nous avions plus de valeur pour le pays si nous n’entrions pas en service. »

Non découragé par le refus, Len a plutôt essayé de rejoindre la RAF – où, après négociation, il a été accepté et envoyé à la RAF Padgate pour une orientation en tant que technicien du personnel au sol.

Mais les nécessités de la guerre signifiaient que les stagiaires évanouis étaient envoyés directement sur les lignes de front.

Len ne faisait pas exception et, en 1940, il fut envoyé de Liverpool à Singapour, alors bastion britannique.

À l’époque, le voyage de 6 000 milles durait 11 semaines à bord de l’Empress of Australie et les paquebots RMS Aquitania.

Les navires ont été contraints de naviguer à seulement sept nœuds – huit milles par heure – en raison de la menace des sous-marins et des sous-marins de l’Axe, mais Len est finalement arrivé à Singapour avec seulement son uniforme et une mallette.

Len voulait désespérément se battre pour son pays et a voyagé à travers le monde pour le faire. Crédit : SWNS

Après avoir réparé les instruments de vol d’un avion, il a d’abord travaillé sur l’hydravion Short Singapore Mk1A à la RAF Seletar.

Il devient ensuite technicien spécialisé au sein du 205e Escadron maritime, travaillant à l’installation d’un pilote automatique pionnier. technologie sur les hydravions américains Catalina utilisés pour repérer les sous-marins ennemis.

Mais un peu plus d’un an après son déploiement, la fortune de Len allait s’effondrer de façon spectaculaire après que les forces japonaises ont commencé des raids aériens depuis la mer de Chine méridionale, les troupes britanniques étant confrontées à des attaques mortelles. grèves quotidiennement entre décembre 1941 et février 1942.

Son escadron a décidé de se retirer à Java le 13 février, mais une équipe de mécaniciens aéronautiques, dont Len, a été contrainte de rester sur place pour réparer un avion endommagé.

Il se souvient : « (Lorsque l’escadron se retirait), ils ont trouvé un avion qui était gravement endommagé par des éclats d’obus.

«Une équipe au sol était retenue pour le réparer, qui prenait ensuite l’avion pour se présenter avec les autres à Java, et l’un d’eux était moi.

« Durant la nuit, nous avons été surpris par des soldats terrestres japonais qui nous ont retenus dans notre hangar aérien pendant trois jours.

« Nous avions beaucoup d’eau grâce aux réserves que nous avions accumulées, mais nous n’avions pas de nourriture. »

Mais lorsque Churchill a décidé de céder Singapour aux Japonais deux jours plus tard, Len a pu s’échapper audacieusement lorsque les gardes « ont abattu leurs outils et se sont mis à boire ».

L’installateur du pilote automatique et son équipage ont réussi une évasion spectaculaire dans une jonque de pêche chinoise abandonnée cachée dans les mangroves voisines, mais n’ont été complètement secourus que lorsqu’ils ont été repérés par un hydravion néerlandais et remorqués vers la terre ferme.

Plus de 200 membres du 205e Escadron de Len perdront la vie dans des batailles contre les forces japonaises alignées sur les nazis.

Len n’a pas eu de temps libre pour se remettre de sa prise en otage – au lieu de cela, il a « directement repris le travail ».

Insensible à sa fuite de justesse, Len a ensuite servi dans la RAF à Ceylan, où il a rencontré Lord Louis Mountbatten, alors commandant d’Extrême-Orient, un an plus tard.

Il a déclaré à propos de cette expérience : « Nous avons décidé d’organiser un défilé spécial pour Lord Mountbatten à Colombo, et j’étais l’un de ceux qui avaient été choisis pour faire partie d’une file d’attente qu’il inspecterait.

« Il est arrivé vêtu d’un costume blanc, avec un joli bonnet d’œufs brouillés.

« Lord Mountbatten était à l’époque le numéro un mondial dans ce domaine, mais il appelait tout le monde « fils ». Ni caporal, ni capitaine, ni quoi que ce soit. Juste « fils ».

« Il m’a demandé : ‘D’où viens-tu, mon fils ?’

« J’ai dit : ‘Burnley, monsieur’. Il a juste dit : « Vous avez un bon football équipe en ce moment ».

« J’ai répondu en plaisantant : ‘Oui, mais ils ne gagneront pas la coupe.’

« Il m’a fait une sorte de sourire ironique et est passé à autre chose. À ce moment-là, je tremblais comme une feuille, mais c’était un gars formidable et un type très sérieux.

Près de 70 ans plus tard, Len et son représentant local de la Royal British Legion, George Martin, ont envoyé le récit de foot à la Burma Star Association – qui représente les vétérans de la campagne de Birmanie, au cours de laquelle 6 500 soldats britanniques sont morts entre 1942 et 1943.

L’association caritative a transmis ses souvenirs à l’époque Prince de Pays de Galles – aujourd’hui le roi Charles – qui a succédé au prince Philip en tant que patron de l’organisation en 2018.

Même s’il ne s’attendait pas à une réponse, Charles, 74 ans, a personnellement contacté Len avec une lettre sincère, disant au vétéran : « C’était très humiliant d’apprendre vos expériences dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Je n’ai pas besoin de dire que j’aurai toujours le plus grand respect pour ceux qui ont servi en Birmanie, car mon grand-oncle, Lord Mountbatten, m’a souvent raconté les épouvantables épreuves endurées par nos troupes tout au long de cette campagne. »

Le monarque, qui a lui-même servi dans la RAF, a ajouté : « Je peux seulement dire que votre service exceptionnel ne sera jamais oublié par une nation des plus reconnaissantes. »

La lettre, désormais encadrée sur le mur de sa résidence, occupe une place particulière dans le cœur de Len.

Len a reçu un panier du roi Charles, qui a décrit ses actes héroïques comme étant humiliants. Crédit : collecter

Il a déclaré à propos de l’ouverture de l’enveloppe de Clarence House : « C’était merveilleux. Il a également envoyé une caisse en bois contenant une bouteille de champagne.

« Il est notre roi maintenant, bien sûr. Je suis vraiment fier de l’avoir et je l’admire pour l’avoir envoyé.

Après la fin de la guerre en Asie, le caporal Parry retourna à Skipton, dans le Yorkshire du Nord, et épousa sa chérie d’enfance, Muriel.

Le couple est resté ensemble jusqu’à la mort de Muriel il y a dix ans et a eu trois enfants : Nigel, Rosamund et Nicholas. (Remarque : Len ne se souvient pas clairement de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, je suis donc en train de vérifier cela).

Malgré son retour au Royaume-Uni, il a continué à travailler pour la RAF, au sein d’une équipe de mécaniciens d’élite chargée de l’entretien d’un avion Avro York utilisé par des personnalités, dont Winston Churchill.

Mais l’avion est devenu un gouffre financier après un comédie des erreurs l’ont laissé dans un état pire que lorsque l’équipage d’élite l’a reçu.

Len a plaisanté à propos de son séjour sous les ailes de Churchill : « Ce fut un désastre.

«C’était de l’argent. Nous n’avions jamais vu d’avion en argent pendant les années de guerre.

« Un sergent de section était chargé de faire tourner les moteurs et de vérifier les volets.

« Un jour, il essayait de vérifier les volets en les abaissant, mais il a tiré sur le mauvais levier et a tiré le train d’atterrissage.

« Il y avait des tonnes de béton qui volaient dans les airs et s’écrasaient sur nous. C’était le bordel.

« L’avion a été totalement détruit et le sergent de section a été condamné à neuf mois de détention. »

Après avoir quitté la RAF, il est retourné travailler comme monteur de gaz, avant de devenir vendeur et gérant.

Bien qu’il n’ait jamais aspiré à devenir une célébrité, Len est devenu un visage public en 2021 après que le chroniqueur du Sun et animateur de TalkTV, Piers Morgan, ait aidé à récolter 25 000 £ lorsque sa maison a été cambriolée.

Len, alors âgé de 100 ans, se trouvait à l’infirmerie royale de Bradford, où il suivait un traitement contre un cancer de la peau, lorsque des voyous sont entrés par effraction et ont effrontément volé un coffre-fort contenant près de 4 000 £.

Le vétéran a utilisé cet argent pour offrir des cadeaux à ses enfants et petits-enfants pour les anniversaires et Noël.

Il a raconté l’épreuve : « Après lui avoir parlé, il a demandé aux gens de contribuer et a lui-même versé 1 000 £. Je suis vraiment reconnaissant envers Piers pour cela.

« C’est bon savoir que les gens sont toujours intéressés, véritablement intéressés, par les guerres et les anciens combattants, et s’assurer que tout va bien.