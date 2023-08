Le héros de la Coupe du monde Olga Carmona apprend le décès de son père quelques instants après le triomphe de l’Espagne sur les Lionnes

L’héroïne de la Coupe du monde, Olga Carmona, a découvert que son père était décédé peu de temps après son but crucial.

La star espagnole a marqué le seul but du match alors que l’Espagne a remporté une victoire 1-0 contre l’Angleterre pour remporter la Coupe du monde féminine dimanche, un exploit qui a conduit à des scènes jubilatoires.

3 Carmona a marqué le seul but du match alors que l’Espagne a remporté la Coupe du monde Crédit : Getty

3 Cependant, les célébrations ont été écourtées après avoir appris le décès de son père

Cependant, il a depuis été confirmé par la Fédération royale espagnole de football que l’arrière gauche avait été informée de la mort de son père après le match.

Un communiqué de la RFEF (FA espagnole) a déclaré: « La @RFEF regrette profondément d’annoncer le décès du père d’Olga Carmona.

« Le footballeur a appris la triste nouvelle après la finale de la Coupe du monde.

« Nous envoyons nos plus sincères câlins à Olga et sa famille dans un moment de profonde douleur.

« Nous t’aimons, Olga, tu es l’histoire du football espagnol. »

Le but de la joueuse de 23 ans est venu à mi-parcours du premier alors que son but a mené La Roja à la victoire et a mis fin au rêve des Lionnes de s’assurer la couronne ultime du football.

Carmona a dédié sa frappe gagnante à la mère d’un ami décédé, la défenseuse partageant le message « Merchi », qui était imprimé sur son maillot de corps.

Cependant, le monde du football rend désormais hommage à Carmona et à sa famille lors de ce qui a clairement été une journée sismique.