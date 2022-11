Le héros de guerre Millies terriblement blessé en Afghanistan risquant sa vie en sauvant d’autres en première ligne en Ukraine

Un héros de guerre SUN Millies terriblement blessé en Afghanistan risque sa vie pour sauver d’autres personnes sur la ligne de front en Ukraine.

Craig Monaghan, 32 ans, a passé huit mois à évacuer des habitants terrifiés et des blessés.

Le héros de guerre Sun Millies Craig Monaghan, qui a été terriblement blessé en Afghanistan, risque sa vie pour sauver d’autres personnes sur la ligne de front en Ukraine Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Le DJ de Virgin Radio Chris Evans – qui a présenté Craig avec sa Millie – a déclaré qu’il était “intimidé” par lui Crédit : Le Soleil

L’ancien carabinier a secouru jusqu’à 800 personnes sous le feu ennemi et était de retour en Ukraine cette semaine.

Il a déclaré au Sun : « J’ai accepté la mort en 2009 en Afghanistan – je n’en ai pas peur.

“Ce que je crains, c’est d’arriver au bout et de me demander si j’aurais pu faire plus.

« Je n’arrête pas de me demander : ‘Si je ne le fais pas, qui le fera ?’ Je ne veux pas que les gens souffrent comme moi.

“Moi et mon équipe voulons changer des vies – et nous le faisons.”

Craig, de Wythenshawe, Gtr Manchester, a créé la Spearhead Foundation après avoir lutté contre sa propre santé mentale et a été honoré aux Sun’s Military Awards en 2020.

Il a reçu le gong Vaincre l’adversité après qu’une série d’explosions l’ait laissé avec une lésion cérébrale traumatique, un SSPT et les trois quarts de son audition ont disparu.

Mais il a reconstruit sa vie grâce au rugby et a participé aux Invictus Games du prince Harry.

Il s’est rendu en Ukraine en mars pour livrer des kits de traumatologie. Craig, qui a servi dans 2 Rifles avant d’être libéré pour raisons médicales en 2013, a déclaré : “Nous avons livré 1 300 unités le long de la ligne de front à Kyiv, Odessa et Lviv.”

Lui et son équipe de quatre personnes ont offert une formation médicale et on leur a demandé s’ils feraient des évacuations de première ligne.

Craig a déclaré: «D’autres réalisaient à quel point il était difficile de fonctionner sous le feu de l’artillerie. Personne ne voulait le faire, mais je suis bien équipé pour ces scénarios.