Le héros de guerre du prince Harry, Ben McBean, fait exploser le duc – lui disant de «se taire» après avoir critiqué William dans un nouveau livre

Le héros du PRINCE Harry, Ben McBean – qui a perdu un bras et une jambe en Afghanistan – lui a dit de « se taire ».

L’ex-Royal Marine s’est déchaîné alors qu’Harry se préparait pour le lancement de son mémoire révélateur Spare.

Ben McBean, qui a perdu un bras et une jambe en Afghanistan, a dit à Harry de “se taire” Crédit: News Group Newspapers Ltd

Harry a qualifié Ben de “vrai héros” après avoir partagé un vol de la RAF de retour de la zone de guerre en 2008 Crédit : PA : Association de la presse

Ben, qui a été grièvement blessé par une explosion des talibans, a déclaré : « Je t’aime, le prince Harry, mais tu dois te taire !

« Vous vous demandez avec qui il traîne.

“Si c’était de bonnes personnes, quelqu’un lui aurait déjà dit d’arrêter.”

Un utilisateur de Twitter a riposté aux affirmations, se demandant pourquoi Harry devrait “se taire”.

Mais Ben a rapidement répondu: “Je dis que tout ce qu’il a fait avec sa famille n’a pas besoin d’être exposé à des gens comme vous et moi.

“Si son frère lui a donné un coup de pied dans le tibia, nous n’avons pas besoin de savoir. N’est-ce pas! C’est ce qu’on appelle la confidentialité.”

Harry a qualifié Ben de “vrai héros” après avoir partagé un vol de la RAF de retour de la zone de guerre en 2008.

Papa de deux enfants, Ben, 35 ans, était inconscient à l’époque.

Ils se sont rencontrés à nouveau en 2009 aux Sun’s Millies Awards dans le centre de Londres où Ben a remporté le prix Overcoming Adversity.

Le double amputé s’était remis de ses horribles blessures pour courir un marathon sur une jambe prothétique.

Il a inspiré le prince Harry – qui avait également servi en Afghanistan – à lancer ses Jeux Invictus pour les anciens combattants blessés.

Harry est également venu encourager Ben lorsqu’il a parcouru 31 miles sous la forme d’un coquelicot pour collecter des fonds pour la Royal British Legion en 2014.

À l’époque, Ben a déclaré: «Il m’a dit d’aller prendre un bain et une bière bien méritée. C’était comme reprendre là où nous nous étions arrêtés.

Les mémoires de Harry Spare incluent le récit d’un combat avec le prince William.

Harry affirme que son frère aîné l’a “renversé” au sol et a déchiré son collier lorsqu’ils se sont battus à Londres en 2019.

Ben, un père de deux enfants de Plymouth, a averti que Harry regretterait ses révélations à l’avenir

Il a déclaré au Sun: “Je l’aime toujours. Je pense que c’est un gars cool.

«Je pensais juste pour l’amour de putain, ferme ta putain de merde.

« Certaines choses sont une affaire de famille.

« Lui disant que son article sur Netflix était cool. Mais vous avez dit votre part, vous avez été payé et vous avez dit que vous vouliez la paix et la tranquillité, alors allez et profitez de votre paix et de votre tranquillité.

“Revenir sans cesse et révéler chaque détail est un peu idiot.”

Ben a ajouté: “Je pense toujours qu’Harry doit être un type décent, mais les gens avec qui il traîne, je ne sais pas.

“Si je portais une chemise de merde, mes amis me diraient de l’enlever, c’est de la merde.

“Mais il semble qu’il n’ait pas les bonnes personnes autour de lui parce que quelqu’un lui aurait sûrement dit de retenir un peu le feu et de se détendre.”

“Je ne sais pas si c’est Meghan. Ce doit être son entourage.

« Il le regrettera à l’avenir. Vous ne pouvez pas répandre toute la merde sur votre famille et penser que ce sera cool.

“Pourquoi William voudra-t-il lui parler maintenant?”