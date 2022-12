Le héros d’Aurora qui a sauvé l’homme d’un train venant en sens inverse reçoit la médaille Carnegie – Shaw Local

Au milieu d’une ovation debout, le héros d’Aurora qui sauvé un homme insensible d’un SUV coincé sur les voies ferrées quelques secondes avant d’être heurté par un train l’année dernière a reçu une médaille Carnegie Hero Award lors de la réunion du conseil d’administration du comté de Kane mardi.

“Je suis vraiment reconnaissant”, a déclaré Medina plus tard par téléphone. Il a dit que son discours d’acceptation a été inspiré par l’Écriture au dos de la médaille, Jean 15:13 : « Il n’y a pas de plus grand amour que celui-ci, que quelqu’un donne sa vie pour ses amis.

“Si nous pouvions simplement tendre la main aux autres et leur faire savoir que nous les aimons ou que nous nous soucions d’eux, alors nous serions tous mieux placés”, a déclaré Medina.

Medina était l’un des deux banlieusards parmi 16 personnes sélectionnées au cours de l’été pour recevoir la prestigieuse médaille Carnegie, décernée à des personnes à travers les États-Unis et le Canada qui risquent leur vie de manière extraordinaire pour sauver ou tenter de sauver d’autres personnes.

Antonio Raul Rivera de Bolingbrook, qui a désarmé et attaqué un homme poignardant à plusieurs reprises le voisin de Rivera, était l’autre lauréat de la banlieue.

Medina ramenait sa fille et son petit-fils à la maison le soir du 9 octobre 2021, lorsqu’il a vu un SUV coincé sur la voie ferrée près de sa maison d’Aurora. Il a appelé le 911 et est sorti pour aider le conducteur de 72 ans qui ne répondait pas, juste au moment où un train fonçait sur eux.

« Je savais que c’était proche, mais je ne pouvais pas le laisser sur les rails. Il n’y avait aucun moyen », a raconté plus tard Medina. “Je devais le faire sortir.”

Medina, un ouvrier du bâtiment de 60 ans, a sorti le grand homme du véhicule. Il est tombé « comme une ancre » directement sur les rails. Medina a déclaré qu’il avait attrapé l’homme par le bras et le pantalon et l’avait jeté hors des rails, mais qu’ils étaient encore trop proches. Il a ensuite roulé l’homme en bas de la colline quelques secondes avant que le train ne frappe.

“Dès que j’ai descendu la colline, bam, c’était fini”, a-t-il déclaré. “J’ai levé les yeux vers la droite et le train a écrasé la voiture. Ce n’était qu’une question de secondes. »

Le SUV a été projeté à environ 1 000 pieds.

Le shérif du comté de Kane Ron Hain, au centre, et l’ancien shérif Pat Perez, à droite, décernent à Lewis Medina d’Aurora le prix du citoyen Roscoe Ebey de l’année lors d’une réunion du conseil d’administration du comté de Kane à Genève. (Rick West)

Medina a également reçu le prix Roscoe Ebey Citizen of the Year 2021 du shérif du comté de Kane Ron Hain et a été nommée Lifesaving Rescue Hero de la Croix-Rouge américaine du Grand Chicago lors du petit-déjeuner annuel des héros de l’organisation.