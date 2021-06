Le «héros d’Apollo Beach» toujours porté disparu après que les courants de Floride en tuent deux

Un homme et un enfant de trois ans sont morts et un autre homme est porté disparu après que des courants les ont emportés vendredi vers la mer sur une plage de Tampa en Floride, ont annoncé les autorités.

L’homme et l’enfant pataugeaient dans l’eau lorsqu’ils « ont été emportés par le fort courant » sur la plage, a déclaré le shérif du comté de Hillsborough, Chad Chronister, lors d’une conférence de presse vendredi.

Ils ont reçu un appel 911 « frénétique » d’une femme, dont le petit ami, identifié plus tard comme Kristoff Murray, 27 ans, « a vu que l’adulte et l’enfant se débattaient.

Il « a immédiatement, sans hésitation, sauté à l’eau pour essayer de les sauver tous les deux » avant d’être également emporté par le courant, a déclaré Chronister.

« Nous l’appelons certainement maintenant, pas seulement un bon samaritain, mais notre héros d’Apollo Beach », a-t-il ajouté.

Plus tard vendredi, un plaisancier a vu le corps de l’homme qui était avec l’enfant dans l’eau, a déclaré Chronister. Cet homme a été retrouvé décédé peu de temps après, et l’enfant a été récupéré quelques minutes plus tard et transporté à l’hôpital où il est décédé.

Dimanche après-midi, Murray était toujours porté disparu. Les autorités ont réduit leurs recherches dimanche.

Un courant de retour à la plagepeut être mortel, mais les experts disent que vous pouvez vous échapper en faisant cela

Il y a eu au moins 14 décès dus à des courants de retour aux États-Unis cette année, selon le National Weather Service. L’association de sauvetage des États-Unis estime que plus de 100 personnes sont tuées chaque année par les courants de retour, et les sauveteurs sauvent au moins 30 000 nageurs par an des courants de retour.

Chronister a exhorté tout le monde à se rappeler que « la sécurité de l’eau est primordiale » dans un communiqué vendredi.

« C’est l’été en Floride. Il fait chaud. Nous voulons tous être dans l’eau, nous voulons nous rafraîchir. Mais s’il vous plaît, lorsque vous avez des zones clairement interdites à la baignade, c’est pour une raison », a déclaré Chronister lors de la conférence de presse. .