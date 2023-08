Le héros culte de Manchester United, Henning Berg, raconte à FFT le moment de sa carrière où ses enfants le taquinent

L’ancien défenseur de Manchester United, Henning Berg, a admis que ses enfants le taquinaient en rejouant un moment en particulier.

L’incroyable noix de muscade de la star du Real Madrid Fernando Redondo sur Berg à Old Trafford est devenue l’une des passes décisives les plus emblématiques de tous les temps, Redondo l’ayant exécutée lorsque les Reds ont affronté le Real Madrid lors d’un match nul en Ligue des champions en 2000.

L’habileté de Redondo a été rejouée à plusieurs reprises au cours des années suivantes comme l’une des meilleures fosses de jeu individuel alors que l’Espagnol passait le ballon à travers la jambe du Norvégien près de la ligne de touche pour entrer dans la surface de réparation pour les visiteurs la nuit. .

Parlant de sa carrière à FourFourTwo, Berg a déclaré: « Mes enfants adoraient me le montrer: ‘Hey papa, viens regarder ça sur YouTube, c’est un moment vraiment drôle!’

« Donc, je l’ai vu plusieurs fois. C’était une bonne compétence de Redondo, pour être juste envers lui. Lorsque vous êtes un défenseur, des choses comme celle-ci se produisent parfois. Ce n’est jamais génial de perdre et de sortir. J’étais plus content du premier match à Madrid – j’ai joué et nous avons fait match nul 0-0, mais personne ne mentionne ce match ! »

📅 19.04.00 Que Fernando Redondo assiste 🤤#UCL pic.twitter.com/625Y67Sfi119 avril 2023 Voir plus

Après son arrivée en Angleterre à l’hiver 1993 après avoir été repéré par Kenny Dalglish, alors manager des Blackburn Rovers, Berg a connu une décennie de succès dans l’élite anglaise, remportant trois titres de Premier League avec les Rovers d’abord en 1995, puis deux sous Sir Alex Ferguson à Manchester.

Lorsque le légendaire patron de United s’est séparé de 5 millions de livres sterling pour signer Berg, cela a fait de lui le défenseur le plus cher d’un club britannique à l’époque en 1997, et Berg a joué régulièrement pour United au cours de ses trois années et faisait partie de l’équipe triplée de 1999, avant de retourner chez Blackburn Rovers pour trois autres saisons avant de prendre sa retraite chez Rangers.

