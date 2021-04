Un soldat britannique devenu une arme contre rémunération a raconté comment il aide désormais à secourir les enfants kidnappés.

Avec un travail étonnamment similaire au film d’action à succès Taken, Jay Jordan, 39 ans, utilise ses compétences des forces armées pour réunir les enfants disparus avec leurs familles au cœur brisé.

Jay Jordan, 39 ans, photographié avec deux de ses collègues, sauve des enfants kidnappés de pays étrangers[/caption]

Le soldat privé travaille avec les familles désemparées des enfants arrachés[/caption]

Jay, qui a servi en Irlande du Nord et en Irak avant de devenir soldat à embaucher, a sauvé des enfants des régions du Liban contrôlées par les terroristes et sauvé des enfants en Ukraine, en Turquie et au Japon.

Le soldat a raconté au Sun Online comment lui et ses collègues mènent des opérations de type militaire pour aider à sauver des enfants qui ont été enlevés par l’un de leurs parents «abusifs».

Et il le fait dans des missions qui sont légales et protégées par une convention sur les enlèvements d’enfants édictée par La Haye.

Il a raconté comment les parents qui perdent la garde de leurs enfants volent souvent l’enfant – parfois en l’emmenant dans des pays étrangers, ou même dans des zones contrôlées par des combattants terroristes.

Jay et son équipe repéreront les ravisseurs, planifieront une mission de sauvetage, puis utiliseront plusieurs véhicules pour extraire l’enfant et le mettre en sécurité – parfois même avec la police qui les poursuit.

Nous remettons simplement l’enfant là où il est censé être

Dans un cas au Liban, Jay a utilisé un bateau pour extraire un enfant de quatre ans d’un quartier contrôlé par le groupe terroriste Hezbollah.

Il a déclaré: «L’enfant était détenue dans une ville contrôlée par le Hezbollah par son père« contrôlant »qui avait des hommes armés dans la maison.

«Nous sommes allés directement dans la ville, mais nous avons été bloqués sur la route par une BMW et quatre gars sont sortis avec des AK-47 et des fusils de chasse.

«Nous avons fini par avoir à écraser leur voiture et à sortir de cette situation à grande vitesse.

«Nous pouvions voir leurs lumières dans le rétroviseur alors qu’ils essayaient en vain de nous poursuivre.»

Jay savait qu’il devait sortir l’enfant de la ville pour la mettre en sécurité.

Jay et son équipe utilisent des tactiques de style militaire pour sauver des enfants[/caption]

Le Britannique a une fois sauvé un enfant d’une ville contrôlée par les terroristes au Liban[/caption]

Il a dit: «Nous avons organisé l’extraction dans un hôtel dans une zone chrétienne du Liban appelée Byblos. La mère s’est arrangée pour y rencontrer le père et l’enfant.

«L’extraction a eu lieu dans le hall – la mère a réussi à emmener l’enfant aux toilettes où elle a fait signe à l’un des membres de l’équipe.

«Elle et l’enfant ont été extraites de l’escalier de secours et dans un véhicule à l’arrière.»

Jay a ensuite emmené la mère et l’enfant dans une maison sûre avant de les extraire par bateau vers Chypre en lieu sûr.

Les tribunaux savent qu’un enfant est utilisé comme arme, comme pion dans le but de traumatiser un mari ou une femme, ou pour un gain financier

Décrivant les types d’enlèvements qu’il s’occupe, il a déclaré: «La plupart d’entre eux ont été victimes de sévices psychologiques.

«Parfois, la personne qui a volé l’enfant est un prédateur sexuel, d’autres fois, c’est un terroriste.

«Les tribunaux savent qu’un enfant est utilisé comme une arme, comme un pion pour tenter de traumatiser un mari ou une femme, ou pour un gain financier.»

Il fait des recherches sur chaque travail qu’il assume, vérifie les dossiers judiciaires, s’assure que le parent désemparé obtient une ordonnance du tribunal en vertu de la Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfants à laquelle 101 pays sont signataires.

Jay a travaillé comme soldat privé en Irak et en Afghanistan[/caption]

Jay a servi en Irlande du Nord et en Irak avant de devenir soldat privé[/caption]

Cependant, dans de nombreux cas, l’enfant est emmené dans un pays qui n’a pas signé le traité – ce qui signifie que Jay est obligé de lancer «l’opération secrète de style militaire» pour les sauver.

Jay a déclaré à The Sun Online: «Obtenir une ordonnance du tribunal pour dire qu’un enfant doit être renvoyé est la partie la plus facile. Il est pratiquement impossible de l’appliquer… nous remettons simplement l’enfant là où il est censé être. »

Et bien que chaque travail soit différent, le soldat passe généralement deux semaines dans une ville ou une ville à apprendre «tous les aspects» des routes et à surveiller la cible.

Pour l’extraction, il utilise une équipe de cinq personnes maximum utilisant trois à quatre voitures différentes.

Il utilise aussi parfois un «sacré» pour distraire les ravisseurs pendant que l’enfant est secouru.

Lorsque nous sauvons un enfant, c’est toujours le parent qui traverse et attrape l’enfant.

Jay a déclaré au Sun Online: «Tout d’abord, nous allons chercher un emplacement sur l’enfant.

«Ensuite, la phase suivante serait d’avoir un modèle de vie, donc nous utiliserions des trackers sur les véhicules et nous utiliserions la surveillance mobile pour être en mesure de suivre les gens.

«Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Ensuite, vous arrivez à la phase opérationnelle – il y a l’extraction elle-même, c’est là que l’équipe est créée.

«Au départ, vous auriez votre voiture initiale dont vous voudriez vous débarrasser dans les cinq premières minutes.

«En dehors de cela, vous auriez une deuxième voiture et vous auriez également un véhicule de reconnaissance pour vous avertir de tout point de contrôle rapide sur la route suffisamment loin devant vous pour vous laisser le temps de vous changer. votre itinéraire.

«Ensuite, vous auriez une troisième voiture lorsque vous traversez une frontière et vous êtes parti.

Le soldat utilise des « tactiques militaires secrètes » pour sauver les enfants de parents « abusifs »[/caption]

Fondamentalement, dans tous les cas, il utilise l’autre parent pour sauver l’enfant.

Il a dit: «Quand nous sauvons un enfant, c’est toujours le parent qui court et attrape l’enfant.

«La plupart du temps, nous le ferons de manière très secrète, car le parent aura une certaine forme d’accès à l’enfant.

«Il y a beaucoup d’opérateurs de cow-boys qui jouent vite et lâchement avec les règles, mais c’est le parent qui récupère leur enfant – pas moi.

« Je ne fais que fournir l’opération qui leur permet de le faire. »

Malgré l’utilisation de tactiques militaires, Jay insiste sur le fait qu’il n’a pas encore porté d’arme lors d’une mission de récupération d’enfants.

Il a déclaré: «Le concept de rétablissement de l’enfant en lui-même concerne davantage le cerveau que les muscles.

«Si nous avions un cas en Libye, en Syrie, en Irak ou en Afghanistan, nous serions constitués comme une unité complète avec des armes et des véhicules blindés pour la protection de l’enfant et du client.





«Mais nous n’avons pas encore eu de cas comme celui-là. La plupart des cas sont très secrets – se fondant dans l’environnement. «

Jay espère qu’à l’avenir son entreprise Opérations Pégase peuvent être financés par des dons plutôt que par des espèces de familles.

Il a dit: «J’essaie de charger le moins possible. J’ai besoin de vivre. Je n’ai pas besoin de luxe.

«À terme, j’aimerais éliminer complètement les frais, avec des dons de type charitable ou un financement participatif du public pour nous permettre de gérer le service gratuitement.»

