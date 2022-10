Le héros Brit loué par Zelensky pour avoir combattu en Ukraine révèle une évasion audacieuse après une attaque de missile russe

Un ex-soldat BRITANNIQUE a été salué hier par le président ukrainien après avoir miraculeusement survécu à un bombardement de missiles russes sur sa base d’entraînement secrète.

Dan Ridley, 27 ans, a été salué pour avoir courageusement continué à enseigner aux recrues malgré l’attaque.

L’ex-soldat britannique Dan Ridley, 27 ans, a miraculeusement survécu à une explosion russe sur sa base d’entraînement secrète Crédit : Ian Whittaker

Dan a passé quatre ans dans l’armée et est devenu plus tard un marine ukrainien Crédit : Ian Whittaker

Le président Volodymyr Zelensky a félicité Dan et ses instructeurs de Trident Defence Initiative – et a averti le Kremlin : « Ni la pluie ni même les missiles russes ne gênent ».

Dan, un ancien soldat du 2e bataillon du régiment royal de la princesse de Galles, a passé quatre ans dans l’armée et est devenu plus tard un marine ukrainien.

Les images de vidéosurveillance obtenues par The Sun ont capturé le moment où son QG à Kharkiv a été détruit par cinq ogives sol-air S-300.

Lui et six autres Britanniques héroïques foraient des troupes ukrainiennes et des médecins de première ligne sur l’ancienne base aérienne lorsqu’elle a été attaquée.

Dan a déclaré : « Nous venions de terminer l’un de nos derniers exercices avec environ 100 personnes.

“Certains d’entre eux étaient encore sur le champ de tir, les médecins terminaient et un tiers d’entre nous sont allés à la station-service locale à 200 pieds pour obtenir de la nourriture.

« Nous étions sur le point de partir lorsque le premier missile a frappé.

« Vous entendez le missile venir après l’explosion, c’est à quelle vitesse ils se déplacent.

“Je suis sorti de la station-service et j’ai vu un énorme panache de fumée. Les deux premières fusées se succédèrent rapidement.

“J’ai crié à tout le monde dans la station-service de descendre et de rester loin des fenêtres.

« Le troisième missile est arrivé, je n’ai pas de gilet pare-balles, mon casque est dans la voiture, mais je me sentais responsable des gens que nous entraînions.

“Je suis allé sur la chaîne Telegram en direct de Kharkiv et j’ai vu que d’autres missiles arrivaient.

“Il y a une pause de 45 secondes et je crie après tout le monde parce qu’ils pensaient que c’était fini.

«Après que le quatrième ait touché le terrain, j’ai couru vers la porte d’entrée et le temps que j’y sois arrivé, le cinquième missile a frappé la plaque de béton du hangar.

CCTV a capturé la frappe de la roquette sur la base d’entraînement secrète Crédit : Ian Whittaker

Le cinquième missile a touché la plaque de béton du hangar Crédit : Ian Whittaker

“J’ai continué à courir, je suis monté dans mon véhicule et j’ai mis mon gilet pare-balles et mon casque et je me suis dirigé vers les bunkers.”

Dan, originaire de Croydon, au sud de Londres, a mis en place Trident Defence Initiative avec d’autres Britanniques et a formé jusqu’à présent 3 500 soldats ukrainiens.

Il a ajouté : « Nous avons commencé à faire sortir les gens des bunkers.

«Moi et d’autres gars avons commencé à faire un balayage des blessés. Heureusement, tout le monde a été pris en compte.

Dan a estimé que chacun des S-300 russes avait raté leurs cibles – un champ de tir, une base d’entraînement et un aérodrome – d’environ 500 mètres.

Il a courageusement juré de rester sur place et de continuer son travail après l’attaque de midi du 14 octobre.

Son histoire a émergé alors que les généraux ukrainiens affirmaient que 950 soldats russes avaient été tués en une seule journée – et que l’Otan avait accusé Moscou de « militariser la nourriture ».

Le tyran russe Vladimir Poutine a suspendu un accord pour permettre à des cargaisons de céréales de quitter l’Ukraine après une attaque contre sa flotte de la mer Noire par des drones maritimes de haute technologie.

Dan estime que chacun des S-300 russes a raté ses cibles d’environ 500 mètres Crédit : Ian Whittaker

Dan “se sentait responsable des personnes qu’il formait” Crédit : Ian Whittaker