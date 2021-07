Le héros anglais Gareth Southgate exhorte les moins de 30 ans à se faire vacciner contre Covid au milieu des craintes que 3 millions de personnes ne soient toujours pas vaccinées

Le héros de TROIS Lions, Gareth Southgate, a exhorté les moins de 30 ans à se faire vacciner contre Covid-19 au milieu d’une alarme croissante face aux «trois millions manquants» toujours non vaccinés.

Le patron du football anglais a encouragé les jeunes à rechercher une protection contre les virus alors que 40 000 fêtards affluaient dans le procès Covid Latitude Festival.

Gareth Southgate a appelé les moins de 30 ans à se faire vacciner contre le Covid

De manière alarmante, il a été révélé qu’un jeune de 18 à 29 ans sur trois n’a toujours pas reçu sa première dose.

Et dans un message vidéo remerciant la nation pour son soutien lors de l’Euro 2020, Southgate, 50 ans, a fait appel directement aux jeunes, déclarant : « Si vous n’avez pas encore reçu votre vaccin, allez le faire. Nous savons que les 18 derniers mois ont été incroyablement difficiles pour tout le monde.

« Et il ne fait aucun doute que le programme de vaccination est notre meilleur moyen de sortir de ce problème, non seulement pour nous en tant que pays, mais à travers le monde.

«Les vieux comme moi ont eu les deux jabs pour que nous puissions continuer notre vie, mais pour vous, les plus jeunes, c’est l’occasion pour tout de s’ouvrir.

« Une grande partie de cela va reposer sur le fait que vous ayez le vaccin. Alors ne tardez plus. Nous pouvons tout ouvrir, nous pouvons protéger les personnes que nous devons protéger et vous retrouverez votre liberté. »

CRAINTES DES MOINS DE 30 ANS

Un rapport de Public Health England a révélé que les jeunes Britanniques non protégés ont vu huit fois plus de cas cette année, par rapport aux moins de 50 ans qui ont eu les deux jabs – et neuf fois plus de décès.

Inquiet, Boris Johnson lance une nouvelle poussée pour obtenir des coups dans les jeunes bras – même en apportant des passeports vaccinaux dans les boîtes de nuit dans le but de pousser les millennials à l’action.

Le Premier ministre a déclaré aux députés cette semaine qu’il était de plus en plus préoccupé par ceux qui ne se sont pas manifestés.

Mais interrogé par les conservateurs anxieux du Comité 1922 sur les propositions visant à forcer les sites à utiliser des passeports vaccinaux, il a déclaré: « Je ne veux pas que nous devenions une société du genre » montrez vos papiers « . »

Jusqu’à présent, seules les boîtes de nuit devront vérifier les passeports pour autoriser les fêtards – mais de nombreux députés conservateurs craignent que l’exigence ne s’étende aux pubs, aux restaurants et même à leur propre conférence de parti à l’automne.

Un groupe d’amis danse toute la nuit au Latitude Festival Crédit : Alamy

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a admis que l’utilisation de papiers était conçue pour « promouvoir la vaccination » parmi les groupes d’âge les plus jeunes.

Un bus du NHS, surnommé les chefs Pfizer, propose des jabs sans rendez-vous à Latitude à Henham Park, Suffolk.

Le lieu était une foule de célébrations hier au retour de l’événement musical de quatre jours, les organisateurs affirmant qu’il est « presque d’être l’endroit le plus sûr d’Angleterre aujourd’hui ».

Mais Sage a averti les ministres que le système de test Covid aura du mal à faire face si les cas continuent d’augmenter.

Le groupe, qui fournit des conseils scientifiques pour soutenir les principaux décideurs du gouvernement, a déclaré: « Alors que les cas continuent d’augmenter, il deviendra plus difficile de fournir des tests à l’échelle et dans les délais actuellement observés. »

Les statistiques de PHE ont également montré que les moins de 50 ans non vaccinés sont 12 fois plus susceptibles de se retrouver à l’hôpital avec Covid que ceux ayant les deux jabs.

Gareth Southgate a également remercié la nation pour son soutien lors de l’Euro 2020 dans la vidéo Crédit : PA