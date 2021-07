Le Hellfest 2022, une programmation unique

Après deux manifestations annulées en 2020 et 2021, le Hellfest revient en 2022 pour le plus grand plaisir des fans de rock et de métal. Et à travers une incroyable programmation, l’organisation prouve aux yeux de tous que le plus grand festival mondial de hard rock se trouve bel et bien à Clisson ! Pour ce cru 2022, le Hellfest se tiendra sur deux week-ends, du vendredi 17 au dimanche 19 juin, puis du jeudi 23 au dimanche 26 juin. Et au vu de la programmation, ces sept jours de festival ne sont pas de trop.

La création d’un Hellfest en deux parties

Personne ne s’y attendait et pourtant c’est bien le cas. L’événement se déroulera en deux parties et comportera plus de 350 groupes. Lors des trois premiers jours, des artistes exceptionnels se produiront sur les planches de Clisson. Parmi eux, seront à l’affiche : Korn, Deep Purple, Megadeth, The Offspring, Finger Death Punch, Sepultura, Deftones, Avenged Sevenfold, Faith No More, ou encore Killing Joke. Mais ce que les fans attendent par dessus tout, c’est le Hellfest 2. Avec la création de cette deuxième édition à suivre, les organisateurs ont rallongé la liste des invités avec des artistes de renommée. Au menu : Nine Inch Nails, Guns N’Roses, Scorpions, Ministry, Bad Religion, et Epica. Mais ce n’est pas tout ! En concert de clôture, Metallica reprendra ses plus grands classiques pour une fin de festival mémorable. En bref, Le Hellfest dévoile sa plus grosse programmation jamais vue depuis des années !

Un festival mettant le rock au cœur de ses événements

Connu mondialement, les amateurs de rock affluent du monde entier pour prendre part au Hellfest. Devenu une véritable référence dans le domaine, il s'agit du festival le plus populaire en son genre. Cette popularité de la musique rock est d'ailleurs très reprise au sein de beaucoup de domaines. Dans les jeux vidéo, les fans pratiquent leurs mélodies préférées sur Guitar Hero, ou même Rock Band. Ce sont devenus des manières d'attirer le joueur dans un environnement qu'il affectionne particulièrement. Cela prouve encore une fois la puissance de ce style musical dans l'industrie toute entière. Mais le secteur le plus parlant reste celui du septième art, qui reprend la musique rock à travers des biopics légendaires. Parmi les plus connus, on retrouve Walk The Line, Kurt Cobain : Montage of Heck, et The Dirt. En mettant le rock au centre de son festival, le Hellfest surfe donc sur une tendance mondiale extrêmement populaire !

Le Hellfest 2022 va afficher complet une nouvelle fois. En effet, l’intégralité des places ont déjà été vendues (ce qui n’est pas surprenant au vu des artistes qui assureront le spectacle). Pour les plus motivés, de nouvelles sessions de vente pourraient être créées dans les prochains mois. Une chose est sûre, il faudra être réactif !