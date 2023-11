Le HC des Badgers, Luke Fickell, blâme l’exécution, et non les blessures, dans la défaite en Indiana

Les Badgers du Wisconsin ont perdu un match difficile 20-14 contre le Indiana Hoosiersoffrant à ces derniers leur première victoire de conférence de l’année, alors qu’eux-mêmes tombaient à 5-4 cette saison.







Dans la défaite, les Badgers étaient privés du porteur de ballon vedette Braelon Allen et du large Chimere Dike, ce qui a conduit Jackson Acker à être le meneur du Wisconsin, tandis que CJ Williams occupait la place de départ à l’extérieur au poste de receveur.

Après le match, Luke Fickell, décevant, s’est adressé aux journalistes et n’a fourni aucune excuse à son équipe, citant l’exécution et la préparation de l’entraîneur comme principales raisons de la défaite.

«C’est l’exécution. Ce n’est pas une excuse », a déclaré Fickell à propos de la défaite de l’équipe. « Ces gars-là, nous sommes tous ici pour une raison. Nous avons beaucoup de gars qui ont fait beaucoup de répétitions et peut-être que vous ne connaissez pas aussi leurs noms parce qu’ils n’ont pas autant joué samedi.

“Mais nous avons un travail à faire, c’est de les préparer et nous avons un travail à faire, c’est de les amener sur le terrain et de les mettre dans des postes où ils peuvent faire ce qu’ils doivent faire et nous n’avons pas fait un assez bon travail. travail de ça.

Une partie des problèmes d’exécution provenait du fait que les Badgers n’avaient pas atteint leur objectif, qui était de commencer rapidement.

Au lieu de cela, Fickell a reconnu que l’équipe avait fait exactement le contraire, avec une défense en difficulté au début et une attaque incapable de marquer des points au tableau.

« Vous savez, tout l’objectif aujourd’hui était de sortir, de créer notre propre énergie, de commencer vite. Et probablement la première chose que nous n’avons pas faite a été de sortir, de créer de l’énergie et de démarrer rapidement », a déclaré Fickell. « Et pas seulement parce que vous dites que vous allez le faire. Le faites-vous correctement ? Je veux dire, même si tu te concentres là-dessus toute la semaine, tu sais, nous devons apporter notre propre énergie, nous devons nous assurer que nous ne laissons pas ce qui s’est passé la semaine dernière et l’environnement et ce genre de choses affecter toi cette semaine.

“Et à bien y regarder, nous avons fait un très mauvais travail, je pense, pour commencer le match défensivement, offensivement, trouver des moyens de créer certaines choses, sortir de la seconde mi-temps, trouver au moins un moyen d’avoir une étincelle, commencer jouer un peu mieux, mais nous ne pouvons ensuite capitaliser sur aucune des autres situations que nous trouvons le moyen de créer. Cela se résume à des revirements.

Désormais, les Badgers chercheront à canaliser leur agressivité et à jouer solidement le week-end prochain contre Northwestern, qui a subi une défaite de 10-7 contre les Hawkeyes de l’Iowa Samedi.

