Le HC de Caroline du Sud salue le « fanfaronnade » de la recrue des Saints QB Spencer Rattler avant le premier départ dans la NFL

Rattler, qui était sur le banc de l’OU pour l’éventuel choix n ° 1 Caleb Williams – par coïncidence lors de l’itération de l’année suivante de la rivalité de la rivière Rouge – a continué à réaliser plus d’héroïsme en Caroline du Sud. Selon les mots de Beamer, « Il est venu ici et a fait beaucoup de choses lors de sa première saison en tant que titulaire, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. »

Cela inclut de devenir le premier QB des Gamecocks à battre Texas A&M et le premier à remporter des matchs consécutifs contre des adversaires du top 10.

Pourtant, Rattler a impressionné au printemps, laissant la Nouvelle-Orléans pensant avoir réussi un vol au cinquième tour. C’était à peu près la même chose lors de la pré-saison pour Rattler, qui bénéficie d’un potentiel de hausse significatif. Allen a décrit la dernière semaine d’entraînement comme positive, et Rattler pourrait donner à l’offensive une dimension supplémentaire grâce à sa capacité de course.

« Très peu de QB peuvent éliminer une mauvaise semaine par rapport à la semaine précédente et vraiment aborder la semaine prochaine en pensant et en croyant qu’ils vont lancer six touchés et que son équipe marquera 63 points », a déclaré Beamer. « Il a joué de façon folle. »